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2024全國古蹟日 新北推礦業、廟宇2大主題走讀

中央社／ 新北4日電

為響應2024全國古蹟日，新北市文化局推出礦業與寺廟2大主題、共13行政區走讀行程，還有導覽考古遺址、推廣民俗蹦火仔及不義遺址，更讓布袋戲前進基北北桃校園，演繹傳統藝術。

新北市文化局長張䕒育今天表示，「2024全國古蹟日-新北文資瞄廟妙」系列活動將起跑，今年新北推出2大主題走讀行程，其中「my mine」礦業路徑走訪平溪、中和、鶯歌及新店4區。

張䕒育說，「temple tempo」寺廟文資小旅行帶領民眾走讀新北板橋、新莊、淡水、蘆洲、泰山、汐止、貢寮、三重和三峽9個行政區，其中泰山、三重與三峽場結合工作坊體驗，由銅鑼工藝保存者吳宗霖帶大家手作銅鑼，認識傳統工藝。

寺廟走讀部分，板橋場於9月29日上午9時至11時在捷運府中站集合，由在地資深文史工作者張艷雪導覽慈惠宮、大觀義學、林本源園邸、接雲寺、大眾廟、板橋迪毅堂等舊城區重要景點，以及湳仔溝故事彩蛋，最終站為板橋迪毅堂。

淡水場10月6日上午9時在捷運淡水站集合，由在地走讀團體「旅學堂」老師吳峻毅導覽淡水龍山寺，可見傳統工藝保存者莊武男的精采彩繪；此外還有清水巖、重建街戀愛巷、興建宮的米苔目好味、重建街狀元段與城仔口等。

汐止場於10月19日上午9時在汐止忠順廟集合，由文史工作者胡朝進導覽神社石燈、鳥居等處。胡朝進提醒，鳥居所代表神和人間的劃分，走入鳥居與進入寺廟一樣，要嚴肅、安靜、有禮，行為舉止都須注意。

張䕒育表示，此外，系列活動還有考古遺址導覽、走讀板橋林家風華小旅行，以及民俗蹦火仔、不義遺址校園推廣等活動，讓大家從多元視角認識新北文化資產。

新北文化局說，今年還以「布袋戲」串聯基隆、台北、新北與桃園，由傳統表演藝術布袋戲保存者如陳錫煌、江賜美，與新北文化獎得主許王、許正宗及「亦宛然掌中劇團」在4市共6處宮廟演繹布袋戲，也將傳統戲台「彩樓」搬進校園演給學生看。

新北文化局還推出「龍來做伙」限量偶衣吊飾，只要參加走讀活動就有機會獲得。

文史工作者 淡水

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