連任成功遭控「投票部隊」？台中商業會理事長：無不法

台中市商業會今改選第30屆理事長，由第29屆理事長謝豐享、副理事長楊澄源競逐，由於競爭激烈，選前還傳出賄選傳聞等，現場保全員擔任糾察員嚴陣以待，楊澄源人馬控，這是一場不對等選舉，質疑有「投票部隊」。今天會員投票率逾九成五，最後由謝豐享順利連任。謝豐享受訪表示，依照會務及選務規，並無不法。

台中市商業會今天上午9時在台中臻愛花園飯店 ，召開會員代表大會，並改選第30屆理監事及理事長，由於謝豐享、楊澄源兩組人馬競爭激烈，相關資格不符、灌票傳聞不斷，商業會採公平、公正、公開原則辦改選，聘雇10多名黑衣保全維護現場秩序，嚴格執行選舉人不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，不得亮票等，警方也派員監控維安。

今天商業會成員到場踴躍，總會員數726人，共721人投票，選出27名理事、9名監事，再經新任理事投票，最後由謝豐享順利連任。 謝豐享當選後表示，會與台中市府緊密合作，另也將在9月底前舉辦就職典禮，發揮更強大功能服務139個會員公會。