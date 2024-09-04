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連任成功遭控「投票部隊」？台中商業會理事長：無不法

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市商業會今改選理事長選情激烈，理事長謝豐享（右）宣布理事當選名單。記者趙容萱／攝影
台中市商業會今改選理事長選情激烈，理事長謝豐享（右）宣布理事當選名單。記者趙容萱／攝影

台中市商業會今改選第30屆理事長，由第29屆理事長謝豐享、副理事長楊澄源競逐，由於競爭激烈，選前還傳出賄選傳聞等，現場保全員擔任糾察員嚴陣以待，楊澄源人馬控，這是一場不對等選舉，質疑有「投票部隊」。今天會員投票率逾九成五，最後由謝豐享順利連任。謝豐享受訪表示，依照會務及選務規，並無不法。

台中市商業會今天上午9時在台中臻愛花園飯店 ，召開會員代表大會，並改選第30屆理監事及理事長，由於謝豐享、楊澄源兩組人馬競爭激烈，相關資格不符、灌票傳聞不斷，商業會採公平、公正、公開原則辦改選，聘雇10多名黑衣保全維護現場秩序，嚴格執行選舉人不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，不得亮票等，警方也派員監控維安。

今天商業會成員到場踴躍，總會員數726人，共721人投票，選出27名理事、9名監事，再經新任理事投票，最後由謝豐享順利連任。 謝豐享當選後表示，會與台中市府緊密合作，另也將在9月底前舉辦就職典禮，發揮更強大功能服務139個會員公會。

楊澄源競選團隊執行長、台中市商業會常務理事陳銘琛選前說，這是一場不對等選舉，對手曾在3年前簽名蓋章表明只做一屆，未料竟尋求連任，且上屆會員有680張選票，本屆擴增到726票，商業會有10多個公會，約有3至4個公會代表數擴張到7人，質疑是對方的「投票部隊」，已向市府投訴。

台中市商業會今改選理事長選情激烈，現場保全進駐維持秩序。記者趙容萱／攝影
台中市商業會今改選理事長選情激烈，現場保全進駐維持秩序。記者趙容萱／攝影
台中市商業會今改選理事長選情激烈，現場保全進駐維持秩序。記者趙容萱／攝影
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台中市 投票率

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