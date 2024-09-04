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陽台加裝固定百葉窗 北市：恐算違章可查報拆除

中央社／ 台北4日電

北市建管處今天表示，市面近期出現業者宣傳固定式及軌道百葉窗可裝在陽台、女兒牆且符合規定，若民眾裝設，可依違章建築查報拆除；呼籲民眾裝設前可先洽詢建管處。

許多住家都會外推陽台當室內空間，台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，有業者以廣告宣傳在陽台裝百葉窗是符合政府規定及標準，其實在陽台裝電動百葉窗，並設有軌道或固定式，涉違反違章建築處理相關規定。

建管處表示，台北市違章建築處理規則規定，領有使用執照建物2樓以上陽台加窗或1樓加設門及窗，雖未突出外牆或陽台欄杆外緣，但因原本外牆未拆除，接獲民眾檢舉，可拍照列管。

建管處指出，但建物建造執照是在民國95年1月1日後，因陽台不計入建蔽率、容積率，則採查報拆除。

建管處進一步解釋，94年底前取得建造執照、外牆未拆除的建物，陽台、女兒牆欄杆加設固定式或軌道式百葉窗，會拍照列管。

95年後取得建造執照的建物，若裝軌道式或固定式的電動百葉窗，應符合北市違章建築處理規則，最低透空率需達70%以上，臨道路或基地內通路，應留設至少1處有效開口。

建管處表示，民眾在自家陽台、女兒牆裝設前應詳加了解或來電洽詢，以免遭受不必要損失；至於拍照列管，屬違建違法輕微或既存違建，列入分類分期處理，且以拍照建檔，暫免查報處分，但經認定妨礙公共安全、公共通行，仍應查報拆除。民眾若要在陽台裝設百葉窗可撥市民熱線1999轉建管處諮詢。

北市 建物 建築

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