未通知新平溪煤礦業者補充新事證？新北文化局：審議會當天已收到

新北市新平溪煤礦博物園區文化資產身分審議近日公告，但園區負責人龔俊逸今天說，並未被文化局要求提供新事證，難料結果。新北市文化局表示，該負責人在27日文資審議會上，稱已準備新事證，也已收到提供的新事證。

新平溪煤礦博物園區先前發起連署，爭取各界發聲奧援為園區找尋活路。如果沒有取得文資身分，園區繼續存在會有適法性問題。龔俊逸說，台灣的400座煤礦區，現在只剩新平溪保存完整，礦業鐵道也還在運作，沒有不值得保存的理由。

文化局表示，新平溪煤礦博物園區負責人於8月27日召開的文資審議會上，表示針對未列冊的建造物已準備新事證，並於當日會後親自提供文化局。

文化局強調，已於8月27日收到館方提供的新事證，後續將秉持支持文化資產的保存、維護的立場，通盤考量依法審議，以維護新北礦業文化資產。