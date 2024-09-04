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北市重陽節敬老禮金 靠卡領取只到9月6日

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市113年重陽敬老禮金自8月12日起致送，其中第一階段匯款已約有11萬人成功撥款入帳及第二階段使用敬老卡靠卡已有約29萬人領取完成，9月6日是靠卡領取最後期限，臺北市社會局特別提醒尚未領取長者把握時間，可持敬老卡就近到全臺四大超商、全臺美廉社及臺北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，1,500元將直接匯入敬老悠遊卡。

    社會局補充，今年重陽禮金採多元方式致送，除了敬老卡外，第二階段申請匯款至9月6日截止，可至社會局網站「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」匯款申請單填具相關資料，或可於臺北市各區公所填寫紙本匯款同意書，截止目前約有2萬8千人申請，將於9月30日匯款入帳。

    社會局特別提醒長者，至全臺四大超商靠卡領取前可請店家先行確認敬老卡是否需要展期，再請其協助。

聚傳媒

北市 悠遊卡 重陽敬老禮金

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