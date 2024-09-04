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黃金博物館辦礦山藝術巡禮講座 參加者送文創蕨景小碟

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立黃金博物館9月8日辦理「礦山藝術巡禮講座」，圖為豪華朗機工在本山露天礦場展出的作品《重返再現》。圖／豪華朗機工、華麗邏輯公司提供)
新北市立黃金博物館9月8日辦理「礦山藝術巡禮講座」，圖為豪華朗機工在本山露天礦場展出的作品《重返再現》。圖／豪華朗機工、華麗邏輯公司提供)

迎接全國古蹟日到來，新北市立黃金博物館9月8日辦理「礦山藝術巡禮講座」，分別邀請大型展演活動策展人林怡華、知名藝術團隊豪華朗機工代表張耿華，分享結合文化資產、地景藝術活動的策展理念與創作過程，邀請民眾報名聽美學、拿好禮，進館遊玩。

每年9月的第3個周末是全國古蹟日，文化部和各縣市文化機關多會籌辦慶祝活動。黃金博物館8日將在共學館舉辦2場礦山藝術巡禮，古蹟與藝術的對話，林怡華主講時間是上午11點至12點30分，張耿華主講時間是下午下午1點30分至3點。

黃金博物館館長林文中表示，館方近年以地景藝術結合古蹟、礦業遺址的方式，辦理「礦山藝術季」，在金瓜石地區規畫各項地景藝術活動，將藝術帶入山林，吸引不少民眾參與並駐足欣賞。

台灣電力公司今年8月與黃金博物館合辦「黃金盛典藝術季──夢十夜」，在黃金博物館、金瓜石及水湳洞地區展出國內外藝術家作品，延續礦業山林間的藝術能量。

館方表示，為讓參訪博物館的民眾能更深入認識地景藝術作品背後的創作理念，特別規畫8日舉辦2場專業講座，邀請林怡華分享此次策展概念，張耿華分享設置在本山露天礦場的大型作品「重返再現」，讓民眾以不同的視野感受文化資產的魅力。

有興趣參加礦山藝術巡禮講座民眾，即日起可在ACCUPASS網站報名，每場次以35人為限，參與講座民眾各可獲得金瓜石特色文創商品「蕨景環保小碟」1個。

館方說，響應全國古蹟日到來，9月間在博物館賣店選購出版品皆享8折優惠，詳情可上黃金博物館官網及官方臉書、IG。

新北市立黃金博物館9月8日辦理「礦山藝術巡禮講座」，前為主講的策展人林怡華。圖／山冶計畫提供、王睿攝影
新北市立黃金博物館9月8日辦理「礦山藝術巡禮講座」，前為主講的策展人林怡華。圖／山冶計畫提供、王睿攝影
新北市立黃金博物館9月8日辦理「礦山藝術巡禮講座」，參加者可獲得文創商品「蕨景環保小碟」。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館9月8日辦理「礦山藝術巡禮講座」，參加者可獲得文創商品「蕨景環保小碟」。圖／黃金博物館提供

古蹟 礦山 黃金博物館

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