安坑祥和路逢尖峰必塞又限速 將設透明隔音牆、改善左轉道

新店安坑祥和路是當地重要聯外道路，但每到尖峰時段就塞車，尤其前陣子降低限速更讓民眾憂心，引發藍綠民代關心，盼設置透明隔音牆、改善左轉動線等。新北交通局召集會勘並表示，透明隔音牆預計明年施工，多路口也將規劃左轉專用道等，避免組長直行車輛。

新北環快五重溪段永和次系統祥和路是新店安坑地區通往中永和、台北市的重要聯外道路，尖峰時刻本來就車流量大，而其中有段多處蜿蜒路段改採限時速40公里，如今兩個多月下來，不少民眾反映更塞了，尤其當中還留有左轉車道，導致能執行車道更少；交通局也邀各方會勘，盼來改善相關措施。

新北市議員陳儀君表示，不少民代都有出席，大家都非常重視該路段道路安全改善，她今年4月就提案要做文字型預告標誌、複合型透明隔音牆等。新北市議員陳永福也說，接獲不少民眾陳情，主要還是多個路口左右轉問題，以及尖峰車量回堵問題，因此召集會勘，盼解決市民上下班最困擾的通行問題。