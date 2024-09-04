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安坑祥和路逢尖峰必塞又限速 將設透明隔音牆、改善左轉道
新店安坑祥和路是當地重要聯外道路，但每到尖峰時段就塞車，尤其前陣子降低限速更讓民眾憂心，引發藍綠民代關心，盼設置透明隔音牆、改善左轉動線等。新北交通局召集會勘並表示，透明隔音牆預計明年施工，多路口也將規劃左轉專用道等，避免組長直行車輛。
新北環快五重溪段永和次系統祥和路是新店安坑地區通往中永和、台北市的重要聯外道路，尖峰時刻本來就車流量大，而其中有段多處蜿蜒路段改採限時速40公里，如今兩個多月下來，不少民眾反映更塞了，尤其當中還留有左轉車道，導致能執行車道更少；交通局也邀各方會勘，盼來改善相關措施。
新北市議員陳儀君表示，不少民代都有出席，大家都非常重視該路段道路安全改善，她今年4月就提案要做文字型預告標誌、複合型透明隔音牆等。新北市議員陳永福也說，接獲不少民眾陳情，主要還是多個路口左右轉問題，以及尖峰車量回堵問題，因此召集會勘，盼解決市民上下班最困擾的通行問題。
交通局會勘結論表示，表示，會將盲彎段隔音牆改為複合型透明隔音牆，方便駕駛先看見前車動態，預計明年施工；規劃安民街133巷口偏心式左轉專用道；會再研議文字型預告標誌與車輛偵測器。其他路口也會依現況調整增加車輛左轉車道，避免減少直行車道，並統整各路口車道動線，如安康高中邊有1.5公尺空地可增加車道，相關改善會再繪製調整後車道動線，再邀民代商討並執行，解決通行族問題。
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