新北古蹟日系列活動開跑 多元視角認識文化資產

新北市文化局「2024全國古蹟日－新北文資瞄廟妙」系列活動熱鬧起跑，除了2大主題走讀行程，還有考古遺址導覽、走讀板橋林家風華小旅行、民俗蹦火仔及不義遺址校園推廣，更以「布袋戲」串聯基北北桃，打造「唯偶獨尊」文資交流，揪民眾從有形、無形文化資產認識新北市。

記者會上由布袋戲大師李天祿所成立的「亦宛然掌中劇團」，結合傳統布袋戲戲台「彩樓」，帶來精采的布袋戲表演。

新北市文化局長張䕒育表示，響應2024全國古蹟日，今年新北推出兩大主題走讀行程，「my mine」礦業路徑走訪平溪、中和、鶯歌及新店4個行政區；「temple tempo」寺廟文資小旅行，則帶領民眾走讀新北9個行政區，包括板橋、新莊、淡水、蘆洲、泰山、汐止、貢寮、三重和三峽。其中，有3場結合工作坊體驗，請銅鑼工藝保存者吳宗霖，親自帶民眾從手作銅鑼認識傳統工藝的力與美。

文化局表示，今年全國古蹟日以「布袋戲」做跨縣市串聯，推出「唯偶獨尊」基北北桃文資交流推廣教育活動，由傳統表演藝術布袋戲保存者，包括陳錫煌、江賜美兩位人間國寶大師，新北文化獎得主許王、許正宗，以及「亦宛然掌中劇團」，在基北北桃四市6處宮廟，為學童演繹布袋戲精湛技藝，將傳統戲台「彩樓」直接搬進校園，不僅是四市交流，同時也是跨世代傳承與流動。