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國內外音樂界聚集潮台北 北流周遭市民大道交管

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北流場館周遭的市民大道八段、向陽路到北流中心旁無名巷，進行交通管制。圖／聯合報系資料照
北流場館周遭的市民大道八段、向陽路到北流中心旁無名巷，進行交通管制。圖／聯合報系資料照

台北市文化局舉辦「2024潮台北 TRENDY TAIPEI」活動，將於9月7日、8日於台北流行音樂中心舉辦論壇及音樂展演，為此中午12點至22點，市民大道八段部分路口交通管制，公車也將改道，提醒民眾相關交管措施可以上潮台北TRENDY TAIPEI官網、粉絲專頁查詢。

文化局介紹，「潮台北TRENDY TAIPEI」結合JAM JAM ASIA演唱會經濟、產業論壇，演唱會部分邀請韓國晚安大小姐ASMRZ、日本歌手SIRUP、Cody・Lee(李)、台灣的魏如萱、鄭宜農、理想混蛋等人出演，同時邀集12國、25位亞洲音樂廠牌、音樂節、節目買家來台參與深度國際交流與商務媒合活動。

文化局提醒，為了讓參與民眾安全、舒適地體驗在台北流行音樂中心將展開的潮台北各項流行音樂展演與論壇等活動，於9月7日、9月8日從中午12點開始到晚上10點，將進行市民大道八段、向陽路到北流中心旁無名巷，交通管制。

文化局表示，配合交通管制措施，管制時段行經管制區域的公車將取消部分站位並改道行駛，公車取消站位包含南港高中、流行音樂中心、市民大道八段等，於交管時間將取消停靠。

文化局說，由於交通管制措施的影響，呼籲參加活動的民眾搭乘大眾交通工具，捷運可搭乘至昆陽站或南港站後步行至活動會場，周邊公車路線也將配合人潮加密班次，相關交通措施可洽潮台北TRENDY TAIPEI官網或潮台北TRENDY TAIPEI粉絲專頁。

交通管制 台北流行音樂中心 文化局

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