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未被通知補充新事證 新平溪煤礦業者難料文資審議結果

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市新平溪煤礦博物園區被稱為活的博物館，吸引遊客參觀，認識煤礦產業文化。圖／新平溪煤礦博物園區提供
新北市新平溪煤礦博物園區被稱為活的博物館，吸引遊客參觀，認識煤礦產業文化。圖／新平溪煤礦博物園區提供

新北市新平溪煤礦博物園區文化資產身分審議近日公告，園區負責人龔俊逸今天說，並未被要求提供新事證，難料結果。取得文資身分系統性保存是最好的局面，如果專家學者不認同直接否決，他還是會提出新事證，即便可能不會被受理再審，他還是要努力爭取機會。

龔俊逸說，他當然期待完整的礦區系統能夠保存下來，至於範圍是多大，可以再去認定。如果只是局部取得文資身分，系統斷掉的話，「新平溪」保存價值就會大大的降低。比如全區有7個點，少了1或2個點，看不出系統性，價值可能就只剩下3、40%。先前與國外專家學者交流時，大家都是抱持這種觀點。

龔俊逸表示，如果取得文資身分，代表政府認為有保存價值，將來修整都會有專家參與，那是最好的局面。假如不能如願的話，新的國土計畫法上路後，博物館存在的適法性就有問題，那是最嚴重的問題。對私人經營者來說，就要考慮要不要繼續做下去。

新平溪煤礦博物園區先前發起連署，爭取各界發聲奧援為園區找尋活路。因為如果沒有取得文資身分，園區繼續存在會有適法性問題。

台灣早年經濟四大支柱是農、林、漁、礦，礦所占比種非常高，煤礦又是礦裡面最重要的。龔俊逸說，台灣的400座煤礦區，現在只剩新平溪保存完整，礦業鐵道也還在運作，沒有不值得保存的理由。

龔俊逸表示，他接到曾有過交流的國際學者或日本姊妹館聯絡，分別要求提供英文和日文版連署書，表示也會參與連署支持。

龔俊逸說，相關單位人員曾跟他說，新平溪煤礦已經存在60年，可能會像很多既存老違建一樣，可以緩拆、不會先拆到，但那不是他希望的「答案」，因為如此一來，根本沒辦法繼續參與國際交流，永續發展。

平溪 文化資產

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