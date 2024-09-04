快訊

被聯結車撞破護欄的台1高架橋修復了！侯友宜揭「求償金額」 肇事者慘了

明明不缺錢卻對未來憂心 「貧窮妄想」正在日本蔓延

台股早盤為什麼崩跌千點？分析師蔡明翰：複製8月初走勢

新北腸病毒就診人次增7.2％ 侯友宜籲符合資格快打疫苗

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
疾管署3日公布上周腸病毒就診共1.4萬人次，比前1周上升，為5年同期最高。。示意圖。本報資料照片
疾管署3日公布上周腸病毒就診共1.4萬人次，比前1周上升，為5年同期最高。。示意圖。本報資料照片

疾管署3日公布上周腸病毒就診共1.4萬人次，比前1周上升，為5年同期最高。新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，新北市8月25日到8月31日門急診就診人次2696人次，較前一周增加7.2％。新北市長侯友宜說，9月開學，腸病毒傳染力強，除落實勤洗手、環境清消、生病不上學等，新北市低收與中低收0-3歲幼兒有提供公費疫苗，符合資格的家長盡速帶孩子去29區衛生所接種。

疾管署昨天指出，8月最後一周腸病毒門急診就診人次破1.4萬，較前一周略升，為近5年同期新高，疫情逐漸進入高原期，預估中秋後才會反轉。

陳潤秋今天在市政會議說，新北市目前出現3例腸病毒71型的中和、板橋及淡水區已經監測期滿；另有克沙奇A2與克沙奇A10兩例重症分別位於樹林區與深坑區，目前持續監測中。

陳潤秋表示，針對腸病毒防治，已請學校落實勤洗手、幼兒經常接觸玩具也要加強消毒等衛教；腸病毒重症前兆有嗜睡、意識不清、手腳無力、肌肉抽蓄、持續嘔吐等，家長可藉此觀察。

陳潤秋說，由於重症都發生在小小孩身上，新北市5月起，針對0到3歲幼兒，符合低收、中低收資格者，提供免費公費71型疫苗，也與公所、社會局連結，主動催打。

侯友宜表示，九月開學後尤其要特別注意，面對高峰期，各單位要共同協力，尤其要幼兒是否有重症，要盡早送醫。

侯友宜也呼籲，新北市針對低收、中低幼兒提供公費接種腸病毒疫苗，符合資格的家長趕快帶孩子去29區衛生所接種。

腸病毒 衛生所

延伸閱讀

國慶主視覺引熱議 侯友宜：祝國家生日快樂

台1高架今修復通車 肇事者下場？侯友宜：求償2300萬以上

台1線高架往忠孝橋今晨雙向通車了！ 車流大致順暢

新北淡海國小校舍二期工程完工 候市長視察孩童樂學

相關新聞

台1高架今修復通車 肇事者下場？侯友宜：求償2300萬以上

台1線中山高架橋往台北方向提前搶通並於今天清晨6時起恢復雙線通車，尖峰時期大致還算順暢。新北市長侯友宜今天受訪時表示，目...

未被通知補充新事證 新平溪煤礦業者難料文資審議結果

新北市新平溪煤礦博物園區文化資產身分審議近日公告，園區負責人龔俊逸今天說，並未被要求提供新事證，難料結果。取得文資身分系...

新北腸病毒就診人次增7.2％ 侯友宜籲符合資格快打疫苗

疾管署3日公布上周腸病毒就診共1.4萬人次，比前1周上升，為5年同期最高。新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，新北市...

看好淡海國小發展 侯友宜：國中及早因應

因應淡海新市鎮人口發展快速，多所學校已額滿，新北市教育局新建淡海國小，擴增教育量能。淡海國小在今年7月完工，市長侯友宜昨...

氣候影響收成 石門出磺口農場越光米產量剩百斤

新北市石門區出磺口農場出產的越光米又Q又香又好吃。不過今年想要吃到，恐怕數量不多了！受到氣候影響，今年石門山區越光米收成從以往的四、五百斤，減產只剩下百餘斤，收割稻穀前也發現結穗多為空包彈，因此農場主人也決定不浪費人力資源來繼續收成，直接原田地割下做肥料，盼望再生稻能夠有比較好的收成。

三芝首創老人共茶 智成忠義宮打造五共服務

三芝區的智成忠義宮，信仰為儒宗神教，主祀神明為關聖帝君，首創「老人共茶」創意，將被丟棄的紅豆餅烤盤打造成泡茶聊天必備的茶盤，並融入八卦易經元素，讓社區長者們能夠圍著八卦茶盤聊天，彼此交流、分享生活，區公所亦推出更多有益身心靈的活動，讓多元藝術深入三芝，用心打造一個有愛、友善的幸福三芝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。