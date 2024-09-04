新北腸病毒就診人次增7.2％ 侯友宜籲符合資格快打疫苗

疾管署3日公布上周腸病毒就診共1.4萬人次，比前1周上升，為5年同期最高。新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，新北市8月25日到8月31日門急診就診人次2696人次，較前一周增加7.2％。新北市長侯友宜說，9月開學，腸病毒傳染力強，除落實勤洗手、環境清消、生病不上學等，新北市低收與中低收0-3歲幼兒有提供公費疫苗，符合資格的家長盡速帶孩子去29區衛生所接種。

疾管署昨天指出，8月最後一周腸病毒門急診就診人次破1.4萬，較前一周略升，為近5年同期新高，疫情逐漸進入高原期，預估中秋後才會反轉。

陳潤秋今天在市政會議說，新北市目前出現3例腸病毒71型的中和、板橋及淡水區已經監測期滿；另有克沙奇A2與克沙奇A10兩例重症分別位於樹林區與深坑區，目前持續監測中。

陳潤秋表示，針對腸病毒防治，已請學校落實勤洗手、幼兒經常接觸玩具也要加強消毒等衛教；腸病毒重症前兆有嗜睡、意識不清、手腳無力、肌肉抽蓄、持續嘔吐等，家長可藉此觀察。

陳潤秋說，由於重症都發生在小小孩身上，新北市5月起，針對0到3歲幼兒，符合低收、中低收資格者，提供免費公費71型疫苗，也與公所、社會局連結，主動催打。

侯友宜表示，九月開學後尤其要特別注意，面對高峰期，各單位要共同協力，尤其要幼兒是否有重症，要盡早送醫。

侯友宜也呼籲，新北市針對低收、中低幼兒提供公費接種腸病毒疫苗，符合資格的家長趕快帶孩子去29區衛生所接種。