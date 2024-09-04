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被聯結車撞破護欄的台1高架橋修復了！侯友宜揭「求償金額」 肇事者慘了

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台1高架今修復通車 肇事者下場？侯友宜：求償2300萬以上

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
侯友宜表示，將向業者求償修路費用。記者葉德正／攝影
侯友宜表示，將向業者求償修路費用。記者葉德正／攝影

台1線中山高架橋往台北方向提前搶通並於今天清晨6時起恢復雙線通車，尖峰時期大致還算順暢。新北市長侯友宜今天受訪時表示，目前修復費用估計約2300萬元，陸續還有其他費用統計中，對肇事者不予寬貸，會用最高標準來檢視與求償。

侯友宜說，謝謝辛苦的警察、工務與交通三單位聯手，讓原定2個月修復期的台1線中山高架橋，2周就能夠雙向通車，他今天上午交通尖峰期去看，非常順暢。

侯友宜在市政會議也說，台1線高架南往北的主要動脈，因為車禍受損，挑戰非常高，工務局加速修復，真得非常辛苦，另外也動用250名警力，不是三重警分局一個單位可以負擔，是全市員警一起加油而來。另外交通局也做好交通規畫與掌控，是通力合作結果。

侯友宜

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