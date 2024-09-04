看好淡海國小發展 侯友宜：國中及早因應

因應淡海新市鎮人口發展快速，多所學校已額滿，新北市教育局新建淡海國小，擴增教育量能。淡海國小在今年7月完工，市長侯友宜昨天前往視察，他說，未來淡海國小發展指日可待，也指示「要及早因應國中部分」。

淡海國小位於淡海新市鎮重劃區，興建總經費8億9千萬餘元，校舍為地下1層、地上2至6層的建築群，設有普通班教室42間、特殊教育班教室1間、專科教室7間、圖書館、多功能教室、自立午餐廚房、教學服務空間及行政空間。

工務局長馮兆麟說，為讓公有土地資源利用發揮最大效益，採多目標使用，校舍工程併同興建地上3層社福中心，設有公共托育、托老中心及幼兒園等多元服務設施，此次工程也一併更新學校周邊崁頂三路和新市二路的通學廊道。

新工處長簡必琦說明，為讓新市鎮民眾及早享受市政建設成果，淡海國小採分期興建、分階段啟用，增加施工複雜度，但如期在2023年5月及7月，陸續完成社福中心及第1期校舍工程，達成2023年度啟用及招生目標；今年則順利將剩餘的2期校舍、自立廚房、圖書館及操場全數完工，讓校園機能更完備。

侯友宜表示，淡水區快達20萬人，淡海新市鎮發展帶動人口增加，淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路的交通路網建構完成後，發展更迅速。教育是最重要的根基，市府推動淡海國小，校園內設備新穎、空間大，也可跟社區共融，淡海國小發展指日可待，也要提前因應國中部分。

市議員陳偉杰表示，淡海國小一到四年級7個班已招滿，市長有留意到人口增長趨勢，目前教育局稱正德國中、淡水國中沒額滿，但這兩所學校都靠近舊市區，建議讓淡水國中國中部遷至新市鎮，減輕原學區周邊交通壓力。