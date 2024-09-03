台中保大再添執法利器 辣椒彈、辣椒水善心業者來捐

台中市警局保安警察大隊肩負治安工作，執勤警員面臨風險，豪盛實業公司近日捐贈50瓶執法辣椒彈、360度辣椒噴劑，協助警方執勤。業者李家豪說，執法辣椒彈在投擲後能在6秒內釋放辣椒油，迅速充滿攻堅空間，國外實際經驗對於室內攻堅或制伏車內歹徒具有極佳的效果，相比於傳統單向噴射的辣椒水，具有更安全的應用性。

台中市保大大隊長施永昭說，保大特勤中隊常年負責高風險任務，豪盛實業公司的捐贈大大提升了特勤中隊的裝備能量，讓員警在執勤中多了一層安全保障，不僅是對特勤人員的支持，更是對整個社會治安工作的強力後盾，將有助於進一步提升打擊犯罪的效能，維護社會安寧。

台中市保大指出，保大同仁除了負責日常機動巡邏外，特勤中隊還經常支援各分局執行重大刑事案件的攻堅、逮捕行動，由於這些任務風險極高，特警面臨著諸多不可預測的危險。因此，攜帶便捷的防護型噴霧器（辣椒水噴霧）成為特警自我防護的重要工具，能有效減少使用警棍或警槍對人民造成的傷害，同時迅速削弱歹徒攻擊的能力。