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廢棄車輪餅烤盤再利用 三芝宮廟創「老人共茶」

中央社／ 新北3日電

新北市三芝區智成忠義宮近期將被丟棄的車輪餅烤盤打造成泡茶茶盤，並融入八卦易經元素，讓長者圍著烤盤聊天，將行之多年的老人共餐轉換為「老人共茶」創意。

三芝區公所今天說，隨偏鄉高齡海嘯來襲，主祀關聖帝君（五聖恩主）的智成忠義宮除老人共茶創意外，也積極推行包括共茶、共餐、共唱、共學、共老等「五共」服務，並結合廟方志工，促進在地長者健康老化與在地老化，希望透過提供營養均衡餐點與社交平台，提升長者生活品質。

三芝區公所表示，除了早上能到廟方據點透過泡茶聯誼活動社交，每月農曆初一、十五中午，廟方會提供長者簡便餐食，每週一、三、五下午還有歡唱活動，讓長輩可以藉歌唱獲得精神與心靈滿足。

智成忠義宮董事長江慶能表示，希望透過「五共」服務讓每位長者都能感受到社區的關懷與支持，也期待能增強社區的凝聚力。

三芝區長賴小萍說，透過茶盤將老人共餐轉形為「老人共茶」，也能達到療癒效果。八卦茶盤將會放在智成忠義宮銀髮據點，三芝區公所也將持續推動老人共餐及共茶等活動，並逐步擴大規模，也鼓勵社區青年及志工團體共襄盛舉。

老人共餐

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