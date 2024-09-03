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五股油庫1日突有爆炸聲嚇壞民眾 中油：管線老舊加天氣熱所致

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北市五股區成泰路一段的中油桃園煉油廠五股儲運課（五股油庫），在9月1日時油管突然爆炸，當當時周邊里長正在辦普度，爆炸聲傳出嚇壞現場人員。圖／陳明義提供
位於新北市五股區成泰路一段的中油桃園煉油廠五股儲運課（五股油庫），在9月1日時油管突然爆炸，當當時周邊里長正在辦普度，爆炸聲傳出嚇壞現場人員。圖／陳明義提供

位於新北市五股區成泰路一段的中油桃園煉油廠五股儲運課（五股油庫），在9月1日時油管突然爆炸，當當時周邊里長正在辦普度，爆炸聲傳出嚇壞現場人員。議員認為，中油對此事都沒有說明，不應該輕忽，要求做好後續安檢進度；新北經發局表示，已責令中油重新檢視管線安全。中油表示，已全數清查完畢，確保油管安全無虞。

9月1日下午3點時，周邊剛好有里長在舉辦普度，當時新北市議員陳明義辦公室主任代表出席，現場人員聽到爆炸聲都嚇一跳，里長跟主任都前往現場關心並通報。

陳明義表示，中油說當天爆炸是因為管線老舊加上天氣過熱所導致，但重油沒提煉，不會有燃燒問題。但他對這說法無法認同，也無法接受。過往中油因管線問題，引發公安事件已不是首次，2020年，五股國道路上也曾發生油管老舊破裂起火，延燒到高速公路橋面，但中油也是沒有對外說明，讓民眾擔心受怕。

陳明義批評，無論是設備老舊、天氣因素甚至於是重油未提煉不會燃燒等理由，中油都不該輕忽甚至於是抱存僥倖心態，接下來他會持續緊盯中油後續安檢進度並且要求中油提出遷廠計畫，保障五股市民朋友生命財產的安全。他也要求市府介入，要中油立即停工全面安檢。

經發局表示，當天事故發生時，立即請中油公司查明原因，並偕同環保局於隔日至現場了解狀況。經9月2日現場勘查，是中油管線老舊致發生爆管事件。已責令中油將爆管的廢棄管線進行封管，並請中油重新檢視五股油庫所有管線安全性後回報。中油表示，已全數清查完畢，確保油管安全無虞。

位於新北市五股區成泰路一段的中油桃園煉油廠五股儲運課（五股油庫），在9月1日時油管突然爆炸，當當時周邊里長正在辦普度，爆炸聲傳出嚇壞現場人員。圖／陳明義提供
位於新北市五股區成泰路一段的中油桃園煉油廠五股儲運課（五股油庫），在9月1日時油管突然爆炸，當當時周邊里長正在辦普度，爆炸聲傳出嚇壞現場人員。圖／陳明義提供
位於新北市五股區成泰路一段的中油桃園煉油廠五股儲運課（五股油庫），在9月1日時油管突然爆炸，當當時周邊里長正在辦普度，爆炸聲傳出嚇壞現場人員。圖／陳明義提供
位於新北市五股區成泰路一段的中油桃園煉油廠五股儲運課（五股油庫），在9月1日時油管突然爆炸，當當時周邊里長正在辦普度，爆炸聲傳出嚇壞現場人員。圖／陳明義提供

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