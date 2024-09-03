汐止婦女大學開課 婦女朋友練瑜珈舒壓放鬆

為了讓婦女朋友多元學習，今(3)日汐止區公所開辦的汐止婦女大學第二季課程開學了，邀請忙碌的女性朋友或是家庭主婦走出家門，這次開辦的20當課，除了重點做瑜珈舒壓放鬆，另外，也有防身術、健康飲食等課程，邀請專業老師授課，讓婦女朋友身心靈更健康。

汐止區長林慶豐表示，今天是汐止區婦女大學秋季班開課，這一期的瑜珈秋季班課程，每週二跟五的下午，安排2小時的課程，今年主要是上瑜珈課，比較特別的是，除了固定的瑜珈之外，也安排了三堂比較特殊的課，首先是斜槓新選擇：認識整聊師、以及婦女安全保護及防身術、婦女營養學：預防骨質肌肉流失的飲食保養對策，歡迎婦女朋友一起來進修。

汐止區瑜珈協會老師曾秋萍指出，因為現代人節奏都太快了，希望可以很多的婦女可以放鬆，慢慢舒展身體，因為，婦女朋友很辛苦，是家中重要的角色，所以，需要讓她完全的放鬆，才能更有能量的去照顧家中的每一個人，所以，課堂上會讓他們放鬆以外，也會做一些伸展，用一些輔具幫助他們的身體比較緊繃的地方能夠放鬆。

不管是忙碌的上班族或是媽媽們，想要動一動，這次公所特別邀請汐止區瑜珈協會的老師現場授課，先是幾分鐘的調整呼吸，接著開始配合伸展動作，讓四肢都能夠伸展開來，民眾說很喜歡這樣的課程，本來都是在家裡追劇，想說不能再這麼懶，所以，得知婦女大學瑜珈班要開課，就趕緊報名，走出來參加這個很好的活動，雖然，沒學過瑜珈，但還是希望來舒展一下，讓自己的身心靈更健康。