民間捐贈長照福祉車 貢寮長者就醫更便利

財團法人學志堂教育基金會與台北福齡扶輪社長期致力於社會公益服務，不遺餘力；今(3)日上午在貢寮區衛生所辦理「福祉車」捐贈典禮，提供貢寮區需要長期照顧服務的居民更加便捷的移動服務，解決醫療復健、日常生活與社區活動中的交通不便問題。

貢寮區地處新北市東北角，地理位置相對偏遠，交通資源有限，對於年長者及行動不便者來說，前往醫院就診或參與社區活動常常是一項挑戰。財團法人學志堂教育基金會洞察到地方需求，希望透過此次捐贈，改善區內交通資源短缺的情況，提升長者生活上的便利性與安全性。

貢寮區衛生所主任林中一對此深表感謝並表示，非常感謝財團法人學志堂教育基金會聯合台北福齡扶輪社捐贈這輛長照福祉車。這輛車將大大提升區內長者和行動不便者提供服務的能力，未來將專注於社區就醫、復健、長照接送等方面，期望這項捐贈能進一步提升區民的生活品質，帶來更多便民服務的成果。

財團法人學志堂教育基金會董事長林鴻堂為貢寮出身的子弟，他也為貢寮衛生所為地方居民無私付出而感動，因此發願回饋鄉里，此次捐贈預計將惠及貢寮區約250位需要長照交通服務的居民，為他們的生活帶來實質性的便利與改善。