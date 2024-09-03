志工很給力 汐止厚德里環境五星級認證10連霸

新北市政府環保局舉辦的里環境認證成績出爐，汐止區厚德里再度拿到五星級認證，成功10連霸，這也讓里長志工都好開心，里長說除了平時環境維護，在評比前還整個里大掃除，連水溝雜物、人行道磚上的小草都清的乾乾淨淨，志工們很給力，是大功臣。

拿著里環境認證五星級的大紅海報，志工們說，過程雖然辛苦，不過，拿著獎卻很開心，但著實壓力不小，因為，要蟬聯五星級，得下很多功夫，包括整理大清掃、防火巷及溝蓋都掀起來清洗之外，就連人行道磚上的小草都要拔除乾淨，里長陳有諒說，志工們真的很給力，長期以來有他們的努力付出，讓厚德里環境越來越好。

厚德里里長陳有諒表示，113年度里環境認證，厚德里再度榮獲五星級，而且是蟬連10連霸的好成績，在這10年當中，厚德里所有的志工都為里內的環境在努力打拼，真的很感謝這群可愛的志工，還有里民的配合，讓厚德里環境煥然一新，這次評比在一個月前就開始帶領志工大整理，包括大街小巷、人行道上的小草、還是水溝裡的雜物、公園廢棄物等等，都一一清除，每個點、線、面都有去做。

厚德里志工隊長說，里長要求很嚴格，每位志工就跟著他的腳步在走，大家都很努力，不管有沒有在比賽，每天份內的工作都會自己認份的去做，很高興這次又拿到五星級榮譽。