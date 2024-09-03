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三芝首創老人共茶 智成忠義宮打造五共服務

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的智成忠義宮首創「老人共茶」創意，讓社區長者們能夠圍著八卦茶盤聊天，彼此交流、分享生活。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的智成忠義宮首創「老人共茶」創意，讓社區長者們能夠圍著八卦茶盤聊天，彼此交流、分享生活。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區的智成忠義宮，信仰為儒宗神教，主祀神明為關聖帝君，首創「老人共茶」創意，將被丟棄的紅豆餅烤盤打造成泡茶聊天必備的茶盤，並融入八卦易經元素，讓社區長者們能夠圍著八卦茶盤聊天，彼此交流、分享生活，區公所亦推出更多有益身心靈的活動，讓多元藝術深入三芝，用心打造一個有愛、友善的幸福三芝。

而近年面對偏鄉高齡海嘯來襲，除老人共茶創意外，也積極推行「五共」服務(共茶、共餐、共唱、共學、共老)，並結合廟方志工，促進在地長者健康老化與在地老化。本服務旨在透過提供營養均衡的餐點與社交平台，致力於提升長者的生活品質，除早上能到廟方據點藉由泡茶社交聯誼活動緩解孤獨感外，每月農曆初一、十五(七月、九月除外)中午，廟方會提供長者簡便餐食，每週的一、三、五下午還有歡唱活動，讓長輩們可以藉由歌唱，獲得精神與心靈的滿足。

智成忠義宮董事長江慶能表示，希望透過貼心的『五共』服務，讓每一位長者都能感受到來自社區的關懷與支持，也期待能夠增強社區的凝聚力，營造更溫馨和諧的社區。此外，感謝三芝區公所的支持，本服務獲得許多社區居民的廣泛好評，透過共茶、共餐、共唱、共學、共老等活動，讓長者們互相交流與學習，增進彼此之間的情感。

三芝區長賴小萍強調，透過八卦茶盤行銷之話術「泡茶聊八卦」，把行之多年的老人共餐轉形為「老人共茶」，把大型餐聚轉化為多組共茶形態，提升凝聚心靈，達療癒效果。未來，老人共餐及共茶等活動會持續推動，並逐步擴大規模，讓更多長者可以相聚一堂，透過聊天讓彼此相互交流獲得心靈成長，同時，也鼓勵社區內的青年及志工團體共襄盛舉，為長者們帶來更多的溫暖與關懷。

老人共餐 老化

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