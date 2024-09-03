氣候影響收成 石門出磺口農場越光米產量剩百斤

新北市石門區出磺口農場出產的越光米又Q又香又好吃。不過今年想要吃到，恐怕數量不多了！受到氣候影響，今年石門山區越光米收成從以往的四、五百斤，減產只剩下百餘斤，收割稻穀前也發現結穗多為空包彈，因此農場主人也決定不浪費人力資源來繼續收成，直接原田地割下做肥料，盼望再生稻能夠有比較好的收成。

出磺口農場陳國志說，出磺口農場復育水梯田，以種植越光米最為出名，近來稻穀熟成收割，打下穀粒準備碾成白米或是糙米，經過碾米機的運作，剛碾出的白米溫熱還飄出陣陣稻香，不過今年受到氣候的影響，產量不如預期，現在看得見的米粒，粒粒都限量版，相當珍貴。

往年出磺口農場在稻米收成時節，辦理收割活動或是找農友們來協助收割，不過今年在割稻時也發現稻穗中空包彈比例相當高，因此也不浪費人力資源來收成，農場主人直接原田地割下做肥料，盼望再生稻能夠有比較好的收成。

出磺口農場陳國志表示，往年農場全部梯田的稻米收成都有四、五百斤，今年只剩百餘斤，可以說是真的粒粒皆辛苦、粒粒都珍貴。而靠天吃飯的農民也只能期待再生稻或是來年的收成能夠更好一些，別讓農民一整年的辛勤都白費了。