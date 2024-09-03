「2024史蹟趴趴GO 尋寶台北城」開放報名

由臺北市立文獻館主辦的「史蹟趴趴GO」活動，適逢臺北建城140週年，以「尋寶台北城」為主題，將集結文史同好一起探索隱藏於城市各角落的百年文化史蹟寶藏！今年以不同交通工具為主軸，精心推出15條主題路線、30場次導覽走讀活動，包含快閃音樂歌謠演出、茶葉品茗、戲偶操作體驗，以及藍色公路出航等活動。

臺北市立文獻館表示，「2024年史蹟趴趴GO—尋寶台北城」起跑儀式，預計9月7日上午9時於西本願寺廣場舉行，邀請傳統月琴唸歌家鄭美、夜上海女歌手小丰、校園民歌手古勝中、偏執狂搖滾樂團等，一同「歌頌臺北城」！從臺灣民謠到搖滾金曲，不同時代的音樂元素，象徵臺北建城140週年的活力演進。當日規劃6條路線、14場次導覽走讀活動，採步行、搭乘捷運、騎自行車等方式，自西本願寺廣場出發，帶領參與民眾探尋城市內的多元史蹟文化景點，穿梭臺北的歷史時空。個別路線加入「快閃音樂歌謠欣賞」、「茶葉品茗」與「布袋戲操偶」等體驗，由職人帶領深度了解臺灣茶等更多傳統文化軼事。

臺北市立文獻館補充，9月14日至10月27日，週六、日將接續舉辦四大城門、水陸故事等包含9條主題路線、16場次導覽走讀活動：「四大城門」路線，分別以東、西、南、北四大城門為起點，穿梭附近大街小巷的史蹟空間，北門路線另安排銅管重奏團演奏望春風、雨夜花等耳熟能詳的臺灣歌謠，歌頌臺北建城140週年，訴說當年流行音樂與臺北的發展脈絡；「大稻埕的老病院」路線，在大稻埕老城區中認識臺灣醫學發展的精華縮影；「藍色公路」導覽活動，將由大稻埕碼頭出發，搭船航行至關渡碼頭，認識城市與水路發展的文化變遷！其他尚有「公館沿岸尋寶」、「北投溫泉故事小旅行」、「艋舺風雲錄」等主題導覽，足以滿足不同文化史蹟愛好者的需求。

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