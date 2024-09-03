新北市機車停車收費管理提升周轉率至2.6 轉乘停車不再一位難求

機車族轉乘捷運停車再也不一位難求！新北市7處捷運站、商圈等計4千餘格路邊機車停車格實施收費管理一個月來，停車格位周轉率最升至2.6。新北市交通局停車營運科科長許芫綺表示，交通局自8月1日起於板橋區捷運頂埔站、新埔站、江子翠站、新店區大坪林站、十四張站、蘆洲區三民高中站及林口區機場捷運A9站周邊路邊機車停車格採計次收費，一次20元，實施一個月來，不僅紓解機車轉乘停車需求，尤其捷運十四張站周邊停車格周轉率提升至2.6，三民高中站周邊也因此釋出許多停車空間，機車族比以前更容易找到停車位。

許芫綺科長補充，自擴大機車收費管理以來，除已拖吊排除24輛占用車格的廢棄車及無牌車，另清查共有173輛機車逾期欠繳停車費，交通局均依新北市公有停車場管理自治條例第7條規定移置保管，清出停車格位、讓全民共享。

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