快訊

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑因網路霸凌墜樓…四叉貓發聲了

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微型電動二輪車掛牌低？ 北市：交通結構、族群不同

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市交通局說明，已懸掛牌照的微型電動二輪車，得停放於路邊機車收費停車格位。圖／台北市交通局提供
台北市交通局說明，已懸掛牌照的微型電動二輪車，得停放於路邊機車收費停車格位。圖／台北市交通局提供

微型電動二輪車將於11月29日前掛牌才能上路，否則將開罰，但北市掛牌率僅有25％左右。台北市區監理所表示，經過2023年逐一調查，確切使用中的車輛為6000多輛，目前北市已有5000多輛完成驗車掛牌，因此掛牌率為83%，最主要原因仍是與北市大眾運輸完善、使用該車種族群較少有關。

台北市區監理所表示，掛牌數25.39％為當初估算北市有2萬輛的微型電動二輪車，不過，經過電訪車主，由於該車輛年限短、報廢等，實際使用僅有6000多輛。由於微型電動二輪車多為外籍移工、年長者使用，台北市屬於都會型的城市且交通大眾運輸完善，因此比其他地方來得較少。

另外，台北市交通局說明，已懸掛牌照的微型電動二輪車，得停放於路邊機車收費停車格位，但機車限時停車格位除外，而未懸掛牌照的微型電動二輪車禁止停放於路邊機車收費停車格位，違者依「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」規定移置保管。

交通局統計，今年 1月至7月北市微型電動二輪車交通違規統計共計990件，其中前3大違規為未配戴安全帽、不依規定停放車輛及行駛人行道，提醒基於保障人行道行人安全，北市已公告微型電動二輪車除了河濱自行車道外，禁止行駛人行道及市區自行車道。

同時，交通局提醒，騎乘微型電動二輪車須年滿14歲、配戴安全帽及投保強制車險，禁止載人、禁止酒駕及擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，且行駛時速不可超過25公里。

台北市區監理所補充，針對微型電動二輪車改車狀況，台北市除了定期宣導、路邊配合警方稽查之外，也會與車輛安全審驗中心直接從源頭的製造廠去稽查和宣導。

台北市區監理所表示，在11月30日若未領牌駕照行駛，會處1200到3600元罰鍰，而微型電動二輪車須完成掛牌的政策上路後，車輛會由地方的交通局管理，監理所繪負責掛牌。

人行道 北市 電動

延伸閱讀

8旬翁在台北捷運走失 女兒報案...北市警一天內助返家

國慶晚會「江蕙開唱」怎索票？ 慶籌會：等北市公布

準備開鍘！應曉薇京華城涉收賄 北市黨部建議黨紀重懲

北市人行道驚見「波浪狀」！地上還有不明黃藍格 用途曝光：駕駛小心

相關新聞

微型電動二輪車掛牌低？ 北市：交通結構、族群不同

微型電動二輪車將於11月29日前掛牌才能上路，否則將開罰，但北市掛牌率僅有25％左右。台北市區監理所表示，經過2023年逐一調...

新北市機車停車收費管理提升周轉率至2.6 轉乘停車不再一位難求

機車族轉乘捷運停車再也不一位難求！新北市7處捷運站、商圈等計4千餘格路邊機車停車格實施收費管理一個月來，停車格位周轉率最升至2.6。新北市交通局停車營運科科長許芫綺表示，交通局自8月1日起於板橋區捷運

「2024史蹟趴趴GO 尋寶台北城」開放報名

由臺北市立文獻館主辦的「史蹟趴趴GO」活動，適逢臺北建城140週年，以「尋寶台北城」為主題，將集結文史同好一起探索隱藏於城市各角落的百年文化史蹟寶藏！今年以不同交通工具為主軸，精心推出15條主題路線、

8項農藥測試合格 北農質譜快檢奪「滿意」

為檢測農藥殘留量，台北農產運銷公司從2018年建置質譜快檢檢驗室，今年度參加台美檢驗科技公司的能力測驗，經檢定其中8項農...

視察淡海國小 侯友宜：發展指日可待、及早因應國中部分

因應淡海新市鎮人口發展快速，多所學校已額滿，新北市教育局新建淡海國小，解決周邊就讀問題。淡海國小在7月完工，新北市長侯友...

微型電動二輪車掛牌大限將至 雙北掛牌率偏低僅2至3成

微型電動二輪車今年11月29日前須完成掛牌，違規上路將被開罰最高3600元罰鍰。但據統計，新北市應掛牌車輛推估有1萬99...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。