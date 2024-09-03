微型電動二輪車掛牌低？ 北市：交通結構、族群不同

微型電動二輪車將於11月29日前掛牌才能上路，否則將開罰，但北市掛牌率僅有25％左右。台北市區監理所表示，經過2023年逐一調查，確切使用中的車輛為6000多輛，目前北市已有5000多輛完成驗車掛牌，因此掛牌率為83%，最主要原因仍是與北市大眾運輸完善、使用該車種族群較少有關。

台北市區監理所表示，掛牌數25.39％為當初估算北市有2萬輛的微型電動二輪車，不過，經過電訪車主，由於該車輛年限短、報廢等，實際使用僅有6000多輛。由於微型電動二輪車多為外籍移工、年長者使用，台北市屬於都會型的城市且交通大眾運輸完善，因此比其他地方來得較少。

另外，台北市交通局說明，已懸掛牌照的微型電動二輪車，得停放於路邊機車收費停車格位，但機車限時停車格位除外，而未懸掛牌照的微型電動二輪車禁止停放於路邊機車收費停車格位，違者依「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」規定移置保管。

交通局統計，今年 1月至7月北市微型電動二輪車交通違規統計共計990件，其中前3大違規為未配戴安全帽、不依規定停放車輛及行駛人行道，提醒基於保障人行道行人安全，北市已公告微型電動二輪車除了河濱自行車道外，禁止行駛人行道及市區自行車道。

同時，交通局提醒，騎乘微型電動二輪車須年滿14歲、配戴安全帽及投保強制車險，禁止載人、禁止酒駕及擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，且行駛時速不可超過25公里。

台北市區監理所補充，針對微型電動二輪車改車狀況，台北市除了定期宣導、路邊配合警方稽查之外，也會與車輛安全審驗中心直接從源頭的製造廠去稽查和宣導。

台北市區監理所表示，在11月30日若未領牌駕照行駛，會處1200到3600元罰鍰，而微型電動二輪車須完成掛牌的政策上路後，車輛會由地方的交通局管理，監理所繪負責掛牌。