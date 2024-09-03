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北市彎曲人行道及藍黃方塊 盼以視覺讓駕駛減速

中央社／ 台北3日電

北市日前在龍泉里施作人行道工程，盼彎曲的標線型人行道、彩色瀝青壓花鋪面等仍讓駕駛放慢車速、讓行走空間更大等；網友意見不一，有讚賞也有人認為可能淪為臨停區。

北市交通局官方臉書「台北交通大家談」1日發文表示，正在施作龍泉街標線人行道的綠鋪工程，照片顯示綠色的人行道呈波浪狀，還有道路中間的藍色方塊及黃色棋盤格，用途引發民眾好奇。

北市交通局表示，目的除了增加行人空間，也讓駕駛注意不要壓到人行道，開車騎車時會更注意、放慢車速；藍色方塊則是彩色瀝青壓花鋪面，前方的棋盤格意在提醒駕駛進入減速區；也因視覺上有縮減道路寬度效果，希望讓駕駛慢慢開。

不過貼文底下留言正反意見皆有，有網友認為這樣對行人來說並沒有比較安心，反而是更戰戰兢兢，因為汽機車可能隨時壓到綠色區域，認為「設計這個機制的人實在是太活在自己世界裡了」。

也有人認為設置護欄、黃色防撞桿、路緣石等實體障礙物更能保護行人；有網友指出，標線畫得再好，若不嚴格取締車輛違停、民眾又不能檢舉，那效果不大。

贊成派則認為至少有先明確定義哪邊是車道、哪邊是人行道，之後再把實體人行道做起來；這種綠色看起來很顯眼，能提醒駕駛注意行人。

人行道 行人

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