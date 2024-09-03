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8項農藥測試合格 北農質譜快檢奪「滿意」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北農說，從2018年開始建置質譜快檢檢驗室。圖／台北農產運銷公司提供
北農說，從2018年開始建置質譜快檢檢驗室。圖／台北農產運銷公司提供

為檢測農藥殘留量，台北農產運銷公司從2018年建置質譜快檢檢驗室，今年度參加台美檢驗科技公司的能力測驗，經檢定其中8項農藥，北農全項數值都得到「滿意」成績。北農強調，未來持續精進檢驗能力，讓消費者買的放心，吃的安心。

北農表示，「能力試驗 」（Proficiency Testing）主要為評估實驗室測試等領域的能力，就像是實驗室考試，透過檢測相同的樣品，實驗室間相互比對檢驗結果，評估實驗室內部量測水準，確認是否有檢驗程序不當、人員訓練不足、技術操作不佳或儀器設備校正等問題，等於實驗室品質和水準的展現。

北農說，此次的台美檢驗是國內少數取得全國認證基金會（TAF）ISO/IEC 17043認證，可辦理農藥殘留的能力試驗執行機構，其執行能力試驗的評估結果，在國內及國際均備受認可。

北農說，從2018年開始建置質譜快檢檢驗室以來，檢驗人員每年定期至由農業部農業藥物試驗所回訓，也自費以公告方法比對檢驗數據，不斷精進檢驗技術，對自身檢測能力深具信心。

經過各項數據取得8個「滿意」成績。北農說，北農質譜快檢檢驗件數至今也已突破10萬件，代表北農農藥檢驗能力已獲得國際ISO認證的肯定。

北農說，檢驗人員每年定期至由農業部農業藥物試驗所回訓，也自費以公告方法比對檢驗數據。圖／台北農產運銷公司提供
北農說，檢驗人員每年定期至由農業部農業藥物試驗所回訓，也自費以公告方法比對檢驗數據。圖／台北農產運銷公司提供

北農 台美 農藥殘留

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