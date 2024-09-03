視察淡海國小 侯友宜：發展指日可待、及早因應國中部分

因應淡海新市鎮人口發展快速，多所學校已額滿，新北市教育局新建淡海國小，解決周邊就讀問題。淡海國小在7月完工，新北市長侯友宜今前往淡海國小視察，他說，未來淡海國小發展指日期待，侯友宜提醒「要及早因應國中的部分」。

淡海國小位於淡海新市鎮重劃區內，興建總經費8億9千萬餘元，校舍為地下1層、地上2至6層的建築群，設有普通班教室42間、特殊教育班教室1間、專科教室7間、圖書館、多功能教室、自立午餐廚房、教學服務空間及行政空間。

工務局長馮兆麟表示，為讓公有土地資源利用發揮最大效益，併同多目標使用，校舍工程併同興建地上3層的社福中心，設有公共托育、托老中心及幼兒園等多元服務設施，這次工程也一併更新學校周邊崁頂三路和新市二路的通學廊道。

新工處長簡必琦說明，為了讓新市鎮民眾及早享受市政建設的成果，淡海國小採分期興建、分階段啟用的方式，雖然增加許多施工複雜度，但如期在2023年5月及7月，陸續完成社福中心及第1期校舍工程，達成112年度啟用及招生的目標；今年則順利將剩餘的2期校舍、自立廚房、圖書館及操場全數完工，使整體校園機能充實完備。

侯友宜表示，淡水區已經快要20萬人，淡海新市鎮發展帶動人口增加，淡海輕軌、淡江大橋甚至淡北道路，交通路網建構完成後，會發展更迅速，教育是最重要的根基，市府推動淡海國小，校園內設備新穎，空間很大，也可以跟社區共融，未來淡海國小的發展指日可待，也要提前因應國中的部分，要做好準備。