微型電動二輪車掛牌大限將至 雙北掛牌率偏低僅2至3成

微型電動二輪車今年11月29日前須完成掛牌，違規上路將被開罰最高3600元罰鍰。但據統計，新北市應掛牌車輛推估有1萬9952輛，實際領牌數僅7787輛約39％，台北市區監理所領牌率更只有25.39％，北部地區普遍偏低。台北區監理所今在新北市道安會報指出，已設計多國語言文宣，並前進工業區鎖定外籍移工客群，強化掛牌率。專家認為，掛牌數雖重要，但如何強化「使用者」遵守台灣道路交通安全規則，才是避免事故根本。

微型電動二輪車2022年11月30日起實施掛牌納管，新出廠車輛都要強制掛牌，先前出場車輛須在今年11月29日前完成，只要年滿14歲者即可騎乘，也不須考領駕照。

今道安會報台北區監理所針對微型電動二輪車管理專案報告指出，新北市在2022年前出廠沒掛牌車輛「推估」約1萬9952輛，至今完成掛牌數7787輛約39％，若以台北區監理所範圍（新北、宜蘭、花蓮）掛牌率是42％，而台北市區監理所轄掛牌比率只有25.39％，對比台中區61.91％、高雄區46.71%，北部普遍偏低。

台北區監理所表示，目前結合AI生成技術，提供多國語言如中文、印尼、泰文、越南文、英文相關掛牌資訊，強化宣導。

微電二輪車移工使用為大宗，台北區監理所也前進樹林、土城、林口工業區和新北產業園區辦理領牌活動，也與周邊經銷商協助拆除改裝變速，希望加速掛牌；並與警方合作聯合稽查，防止亂象。

道安顧問、交大運輸與物流管理學系教授黃台生表示，目前工作都擺在掛牌上，但重點應放在「使用者」，目前規定14歲以上就能騎，而外籍移工對台灣交通安全規則了解多少，另校園是否能夠配合強化道安教育等，都要注意。

道安顧問、前北市交通局長陳學台也說，早年出廠車輛都是用推估的，目前掛牌數看起來還不高，他認為，微型電動二輪車「十車九改」，改裝已是普遍秘密，有人領牌前恢復原狀，掛完牌後又改回來，怎麼管理都要先行部署。

在執法上，陳學台也認為，如果發現違規禁止行駛，要如何扣車，有沒有相關地方存放，都要另外提出配套措施。

新北市交大隊長林泰裕表示，相關稽查都有與執法都持續與監理所合作，目前機車排氣管改裝是透過拍照方式請環保局協助辨識，相關超速改裝是否有相關簡易判斷方式，會持續與監理所討論。