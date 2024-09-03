議員指潮台北預算暴增？ 文化局：設定為「零元經濟」

台北市文化局將在9月7日、8日舉辦「2024 Trendy taipei潮台北」系列活動，不過，遭民進黨北市議員顏若芳指，活動預算暴增一倍之外，還要求北流自負接手，且售票還沒有賣完，「潮台北」淪為「鈔台北」。文化局回應，當初演唱會就是設定「零元經濟」，且潮台北演唱會是在結合音樂產業交流，類型並非其他的音樂季。

民進黨北市議員顏若芳指出，當初潮台北系列活動經議會審定為2000萬元，用來做「演唱會、論壇、與Live House結盟」，結果光是「執行委託服務案」跟「整合行銷推廣服務案」就已經花了1829萬，只剩171萬。由於預算不夠，便以公開邀請廠商免費舉辦演唱會且自負盈虧，但最後失敗。

顏若芳說，因此文化局將演唱會推給北流，要北流多年存下來的結餘款拿出2400萬辦演唱會，「2400萬加上1829萬，高達4229萬元的支出，整整超過了當初2000萬預算的一倍。

她也說，文化局當初提的簡報寫明，場館會延伸到大巨蛋、南港展覽館等北市13處場館，但最後竟只有北流、北藝、大安森林公園及Livehouse這4處達標；就連原本羅列13項活動，其中的7項都是以往常規的活動。

另外，顏若芳也指出，演唱會售票狀況粗估僅1萬多，開賣至今已經快二個月都還沒賣完，呼籲蔣市府應徹底檢討本次活動的規畫面、宣傳面、執行面，並釐清預算失控原委進而檢討。

文化局長蔡詩萍回應，當初演唱會本來就設定為「零元經濟」，意旨不管任何廠商得標，都要承擔售票、盈虧自負，但是後來得標廠商因為與文化局在國際音樂節上有出入，因此廠商撤離，而北流支持台灣音樂的公共責任，經過董事回同意後，改由北流接手，並沒有暴增。

蔡詩萍說，潮台北是首次嘗試以都會行國際音樂節模式，包含產業、演唱會、各項IP交流，結合40多家國內外唱片公司、20多間舉辦音樂節的業者擺攤，如同國際書展、電腦展般，現在泰國、菲律賓、日本、韓國等相關流行產業官員都來，應該以這個角度來看。

蔡詩萍強調，潮台北成功的話，能夠讓國外買家看到台灣並有各種嘗試，這與其他短短兩三天內熱潮的音樂季全然不同，所以也不能同意以這樣基準去看賣票情形。