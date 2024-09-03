租屋電費新制上路一個半月 新北抽查市售租約情形

「住宅租賃定型化契約」中電費計收標準新制已於7月15日上路，新北地政局表示，近日已至各大通路完成市售租約查核18份，雖均為舊版契約書，但都有依規將修正條款附加，提醒民眾購買時必須確認空白契約已附上節錄修正條款，以保障自身權益。

地政局地價科長蕭湘君說明，修正後電費新制改以「實支實收」為原則，並課予房東有提供電費資訊的義務，若租賃雙方約定電費由房客按用電度數負擔，則房東每度電費計收不得超過電費單「當期每度平均電價」，若非以用電度數計算者，所收取的費用也不得超過電費單「當期電費總額」。

蕭湘君指出，近期陸續接到民眾詢問，提醒房客簽約前應確認與房東約定的電費計收方式，後續可請房東提供每期帳單來確認應繳交的費用；針對公共設施電費，如未分攤併入電費單內，房東也不得額外向房客收取。另外，基於信賴保護及法規不溯及既往原則，今年7月15日前所簽訂的契約並不適用新制規定，但租賃雙方仍得依契約自由原則，可自行約定是否改採新修正的標準計算電價。

蕭湘君表示，為保障廣大租屋族權益，近日完成市售租約查核，抽查範圍包含各大連鎖書局、文具用品店及四大超商所販售的住宅租賃契約書合計18份，各通路架上均為舊版契約書，但皆已依內政部規定，將節錄修正條款附加於契約書包裝袋內，或於結帳時另行提供消費者。她提醒，民眾選購前務必確認所購買的空白契約已附上節錄修正條款，以確保所簽訂之契約書符合新制規定，保障自身權益。