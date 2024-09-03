舒緩中秋河濱烤肉需求 新北今年增設5處橋下臨時烤肉區

中秋節即將到來，不少民眾會相約到河濱烤肉，新北高灘處宣布，今年除樹林1處全年烤肉區外，另外增設三重、八里、新店、板橋、永和等地河濱公園橋下共5處臨時烤肉區，提前於9月14日開放到9月17日中秋節共四天。

中秋假期最適合到河濱與親友烤肉同歡，不過去年新北403萬人口僅有樹林1處河濱公園可烤，相比台北250萬人口有5處河濱公園可烤肉，不少民眾感到心裡不平衡，盼新北能開放更多場域。

高灘處表示，隨疫情解封及新鶯堤外便道路竣工，因應中秋佳節及現今民眾過節習慣，今年除鹿角溪原住民主題部落公園為全年皆可烤肉使用外，將於河濱公園橋下等空間增設臨時烤肉區。

高灘處長張修銘說明，考量新北市幅員廣大，為便利民眾出遊賞月，今年於河濱公園橋下增加三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，與永和區福和橋下永和河濱公園等5處，提前於9月14日開放到9月17日中秋節共四天，民眾須於指定範圍烤肉野炊，河濱其餘全區禁止烤肉。

張修銘補充，增設的臨時烤肉區不得直接於地面或設施物上生火，且烤肉野炊時不得影響行人、自行車通行，也請記得將垃圾隨手帶走或置於規定垃圾集中點。此外，因開放區域取得水源不易，建議民眾可在家中先清洗食材，並選用重複使用餐具，減少垃圾、廚餘產生。