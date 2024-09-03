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淡水三一馬術莊園違法倒廢土又違建 新北強拆僅留馬廄

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水三一馬術莊園遭新北市府進場強制拆除，由於業者不願由動保處牽引馬匹，現場僅保留馬廄。圖／新北動保處提供
淡水三一馬術莊園遭新北市府進場強制拆除，由於業者不願由動保處牽引馬匹，現場僅保留馬廄。圖／新北動保處提供

淡水三一馬術莊園遭新北市府查獲山坡地遭堆積大量土石、傾倒營建剩餘土石方，且業者竊占國有地及農牧用地非做農業使用等，多次開罰達89.5萬仍未停工，因此市府昨上午會同地政局、拆除大隊、保處、警察局到現場強制拆除，由於業者不願由動保處牽引馬匹，現場僅保留馬廄。

淡水三一馬術莊園提供馬術選手訓練場地，及成人及親子馬術教學，負責人官政穎是阿羅哈通運董事長陳瑞鈴的千金，曾與當地葉氏家族發生土地使用權糾紛。而淡水區公所去年10月巡邏發現，淡水三一馬術莊園山坡地遭堆積大量土石、傾倒廢營建剩餘土石方等，同時遭檢舉竊占國有地、農牧用地非做農業使用。

農業局已依水保法裁罰4次39萬，並將占用國有地移送地檢署偵辦，地政局也依區域計畫法第21條裁罰15萬，要求業者恢復土地農用，而堆積大量土石、傾倒廢營建剩餘土石方，環保局依空汙、水汙法開罰35萬5750元。

農業局指出，該案遭多局處認定違規開罰，且經裁罰後仍未停工，列入新北市府公共安全會議重點列管，昨會同地政局、拆除大隊、保處、警察局到現場強制拆除。據了解，市府公安小組昨上午10點半抵達，且為避免馬匹受到影響，還出動3台馬車、訓練師，但業者試圖阻攔，並用進口車擋在怪手前面，雙方不斷溝通後，下午才開始拆除作業。

農業局說，已強制拆除室內運動場、管理中心，與違規人多次協調，仍不願強制由動保處牽引馬匹，為保護動物安全，現場僅剩馬廄內有24匹馬。

淡水三一馬術莊園遭新北市府查獲山坡地遭堆積大量土石、傾倒營建剩餘土石方，且業者竊占國有地及農牧用地非做農業使用等，市府昨上午進場強制拆除。圖／新北農業局提供
淡水三一馬術莊園遭新北市府查獲山坡地遭堆積大量土石、傾倒營建剩餘土石方，且業者竊占國有地及農牧用地非做農業使用等，市府昨上午進場強制拆除。圖／新北農業局提供

新北 淡水 環保局 違建

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