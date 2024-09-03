侯友宜小內閣異動 3局長上任

新北市長侯友宜小內閣人事異動，新任經發局盛筱蓉、農業局長諶錫輝、工務局馮兆麟昨走馬上任，副市長劉和然、陳純敬分別主持監交典禮，勉勵新任主管帶領同仁「作夥拚」，為新北404萬市民提供有溫度的服務。

劉和然說，侯市長用人選才以「內升為主、外補為輔」，希望能激勵市府團隊士氣，讓人才發揮所長，推動團隊不斷精進向前。

盛筱蓉的母親、丈夫昨出席就職典禮，盛提到，要接下經發局長這一重責大任，內心一度忐忑不安，會全力以赴，創造友善投資環境，也不會忽略庶民經濟。

諶錫輝則說，健康、智慧、韌性、永續是農業趨勢，成功關鍵就在人的連結、合作與信任，侯市府小內閣通關密碼就是「作夥來打拚」，諶對台下同仁及來賓高呼「各位朋友及同仁，就是您們，一個都不能少」。

新任工務局長馮兆麟曾任工務局副局長、養工處長、違章建築拆除大隊長，昨天一早便陪侯友宜前往新北高中視察通學廊道，上任即上工，沒有蜜月期，讓工務業務無縫接軌。