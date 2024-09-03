北市老屋拉皮補助 門檻再放寬

北市有近7成房子屋齡逾30年，更新處為推老宅都更整建維護，為增添誘因，針對外牆整新拉皮改善，從原本僅補助6樓以下公寓，放寬包含7樓以上華廈、大樓皆可申請，且考量建材成本調漲，補助金額從最高640萬元增為800萬元，不局限管委會才能申請，新制從本月起上路。議員說，政策放寬增添誘因，有助提高意願，關鍵還是在宣傳，可更密集走入社區辦說明會。

更新處過去為推動老宅整建，協助屋齡20年以上、6樓以下中低樓層建築更新增設電梯，最高補助300萬，外牆整新拉皮最高補助400萬，議員質疑去年申請僅13件，肇因於宣傳效力不足，加上明年起8樓以上未達16層建物也必須定期公安申報，呼籲市府應重新檢討策略。

更新處表示，考量到建材和人工費用持續上漲，許多原本有意願進行老屋整新社區裹足不前，為降低民眾負擔，針對外牆拉皮新制加碼，一般地區建物補助金額上限從400萬元增至500萬元，特別地區包含整宅、山限區及此次新增整建維護策略地區，從640萬元提高至800萬元，補助對象從原本只有6樓以下老宅，放寬補助涵蓋7樓以上華廈、大樓，可由管委會申請補助，或由建物所有權人選定代表人。

更新處表示，為提高審查效率，新制上路後將原書面審查及審查小組二階段審查程序，簡化為僅書面審查，盼能藉由降門檻、升誘因、簡程序三大變革，鼓勵市民自主整合辦理。

市議員曾獻瑩認為，更新處新制上路後，補助金額和流程變得更有吸引力，重點還是加大力度宣傳，更新處應主動進入社區辦說明會，讓有需求的民眾知悉。

曾經參與補助計畫的「北小社區」住戶洪啟洲表示，做外牆拉皮費用不便宜，更新處並非全額補助，住戶多少要各負擔一點，設定上限恐讓拉皮面積較大的社區卻步，建議市府對補助上限應該給予彈性。