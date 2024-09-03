聽新聞
test
0:00 / 0:00

志工警察人力不足 安全通學 新北議員籲完善專用時相

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
安全通學是人本環境工程重中之重，新北近期持續建置通學廊道，不過議員陳儀君認為，志工及警察人力不足，要完善各校行人專用時相，才能減少人車意外。記者李成蔭／攝影
安全通學是人本環境工程重中之重，新北近期持續建置通學廊道，不過議員陳儀君認為，志工及警察人力不足，要完善各校行人專用時相，才能減少人車意外。記者李成蔭／攝影

安全通學是人本環境工程的重中之重，新北近期持續建置通學廊道，市議員陳儀君認為，在志工及警察人力不足情況下，要完善行人專用時相，才能有效減少人車意外。新北交通局回應，校園有需求都可提出討論，新北目前844處行人時相有7成在校園周邊，接下來會持續完善，預計年底達910處。

新北努力多年，迄今完成70所校園通學廊道，當中有多校是採取禁止汽機車進入的封閉型通學巷，方便學生安全通行，或搭配導護志工協助過馬路，卻不是所有校園都有足夠條件設置通學巷，或布建志工人力。

陳儀君建議，志工沒有公權力，加上義交數量也不足，要落實各校行人專用時相，才能讓孩童安心過馬路，也要考慮交通順暢問題，才能創造多贏。

交通局長鍾鳴時表示，一切以學校需求為主，類型分為行人保護時相、行人早開時相，只要學校有需求，都可以會勘評估。

交通局交通管制工程科長林昭賢說明，行人專用時相最早是從學校周邊開始做，鎖定國高中通學環境改善、易肇事路口、捷運生活圈、高齡者友善環境等重點推進；總計全市行人專用及早開時相共844處，其中行人時相有7成在學校周邊。

林昭賢說，若是路口太大，設行人時相會太耗時間，須綜合考量評估，預計全市行人時相年底可達910處。

新北 校園 行人

延伸閱讀

新北驚傳弱勢家庭父子雙雙陳屍臥室 次子無法回答問題

新北通學廊道改善 8年完成百校為目標

新北通學廊道改善但過馬路仍考驗 民代籲加強專用時相

瑞莎曝新北訓練場夏天42度 出借場地校方：看到很寒心

相關新聞

新北通學廊道改善 6年完成70校

本報日前體檢通學巷、通學廊道效用，引發重視，新北市長侯友宜昨視察第70所通學廊道，並宣誓任期8年將完成100所，不只要改...

北市老屋拉皮補助 門檻再放寬

北市有近7成房子屋齡逾30年，更新處為推老宅都更整建維護，為增添誘因，針對外牆整新拉皮改善，從原本僅補助6樓以下公寓，放...

志工警察人力不足 安全通學 新北議員籲完善專用時相

安全通學是人本環境工程的重中之重，新北近期持續建置通學廊道，市議員陳儀君認為，在志工及警察人力不足情況下，要完善行人專用...

侯友宜小內閣異動 3局長上任

新北市長侯友宜小內閣人事異動，新任經發局盛筱蓉、農業局長諶錫輝、工務局馮兆麟昨走馬上任，副市長劉和然、陳純敬分別主持監交...

捍衛本土植物 新北從林口開始終結外來種小花蔓澤蘭

為推廣全民防治小花蔓澤蘭，新北市政府農業局推動「小花終結者聯盟」，將於9月7日上午9時7分於林口區老公崎步道口清除小花蔓澤蘭，本次與地方聯結、招募小花終結者志工，成立清除小隊，鼓勵市民朋友以雙手清除外來入侵種植物，共同守護美麗的家園。

包種茶入蛋撻、滷味 2024新北嚴選首納茶點類

2024新北嚴選競爭激烈，今年共有逾700件作品參賽，最終有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。新北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。