志工警察人力不足 安全通學 新北議員籲完善專用時相

安全通學是人本環境工程的重中之重，新北近期持續建置通學廊道，市議員陳儀君認為，在志工及警察人力不足情況下，要完善行人專用時相，才能有效減少人車意外。新北交通局回應，校園有需求都可提出討論，新北目前844處行人時相有7成在校園周邊，接下來會持續完善，預計年底達910處。

新北努力多年，迄今完成70所校園通學廊道，當中有多校是採取禁止汽機車進入的封閉型通學巷，方便學生安全通行，或搭配導護志工協助過馬路，卻不是所有校園都有足夠條件設置通學巷，或布建志工人力。

陳儀君建議，志工沒有公權力，加上義交數量也不足，要落實各校行人專用時相，才能讓孩童安心過馬路，也要考慮交通順暢問題，才能創造多贏。

交通局長鍾鳴時表示，一切以學校需求為主，類型分為行人保護時相、行人早開時相，只要學校有需求，都可以會勘評估。

交通局交通管制工程科長林昭賢說明，行人專用時相最早是從學校周邊開始做，鎖定國高中通學環境改善、易肇事路口、捷運生活圈、高齡者友善環境等重點推進；總計全市行人專用及早開時相共844處，其中行人時相有7成在學校周邊。

林昭賢說，若是路口太大，設行人時相會太耗時間，須綜合考量評估，預計全市行人時相年底可達910處。