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新北通學廊道改善 6年完成70校

聯合報／ 記者李成蔭鍾維軒／連線報導
新北高中剛完工通學廊道，透過設施整併、車道調整及樹穴環境優化，解決既有人行道淨寬不足及樹木竄根問題，使人行道符合無障礙人本環境，達到淨寬150公分標準。記者李成蔭／攝影
新北高中剛完工通學廊道，透過設施整併、車道調整及樹穴環境優化，解決既有人行道淨寬不足及樹木竄根問題，使人行道符合無障礙人本環境，達到淨寬150公分標準。記者李成蔭／攝影

本報日前體檢通學巷、通學廊道效用，引發重視，新北市長侯友宜昨視察第70所通學廊道，並宣誓任期8年將完成100所，不只要改善校園本身，也將串連周圍學校、捷運站等。台北市目前在50所學校實施通學巷管制，市府表示，不會主動設置，要地方先有共識才推動。

侯友宜昨赴新北高中視察通學廊道情況，展現6年完成70所成果，並宣誓原8年80所目標-提升為100所。他表示，通學廊道要有系統化、科學化、行動化，落實人本交通環境，解決瓶頸路口、騎樓整平等問題；像新北高中通學廊道不只單一校園，也串起周圍五華國小、碧華國中及銜接環狀線Y023捷運站及和平自行車道。

養工處長鄭立輝指出，新北高中通學廊道透過設施整併、車道調整及樹穴環境優化等方式，解決既有人行道淨寬不足及樹木竄根問題，使人行道符合無障礙人本環境，達淨寬150公分標準。

新北高中家長會長林志銘也說，每到放學時段人潮多，學生外溢到馬路上，險象環生；其他家長也說，最怕孩童追趕嬉戲，若人行道不夠寬大，恐在路上出意外。新北高中學生則說，過去人行道太窄，加上還有Ubike等裝置在路中，影響行走動線。

工務局長馮兆麟說明，今年已完成三重區新北高中、明志國中、修德國小、鶯歌區鳳鳴國中、樹林區大同國小、板橋重慶國小、淡水區天生國小等7所通學廊道。70所學校總經費約12.83億元；其中30案獲補助約5億元，改善總長度達32.55公里，整體受惠師生近13萬人。

新北市議員李翁月娥表示，未來希望更多校園通學廊道能連結捷運站等地，「這麼一來就不輸台北市了」；新北市議員李倩萍說，不少校園周圍缺乏人行道，還有騎樓遭占用問題，市府要更積極協調，才能讓學生安全通學。

另，北市已在50所學校周圍共計64條路段實施通學巷管制，全市通學巷總長度約8490公尺。台北交通管制工程處科長黃俊翰表示，通學巷涉及居民進出動線，需要地方建立共識，上下學時段禁行車輛管制強度較高，有些居民一定要在上學時間開車，碰上管制將無法出門，假設早點下班遇到放學時段也不能回家，反彈會很大。

人行道 校園

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