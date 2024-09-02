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淡水崁頂里禪繞畫課解壓 民眾體驗美學與禪意

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區崁頂里與協亞東科技大學合作，舉辦禪繞畫紓壓活動課程，希望藉由藝術讓工作繁忙的現代人，可以得到壓力舒緩。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區崁頂里與協亞東科技大學合作，舉辦禪繞畫紓壓活動課程，希望藉由藝術讓工作繁忙的現代人，可以得到壓力舒緩。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓民眾能陶冶心靈又可以培養美學意，淡水區崁頂里與協亞東科技大學合作，邀請到禪繞畫專業老師在亞東科技大學淡水校區舉辦崁頂里禪繞畫紓壓活動課程，原本預定四十位名額，最後爆滿現場有六十位民眾參與，里長吳庭岳希望藉由藝術讓工作繁忙的現代人，可以得到壓力舒緩。

崁頂里長吳庭岳表示，現代人工作有許多不小的壓力，為了要讓大家可以在週末假日時，有一個舒緩身心靈的藝術課程活動，這次以禪繞畫為主題，用藝術纏繞畫結合禪意學習體驗，製作出許多生活當中的創意小物品，例如纏繞畫杯墊等等，把藝術融入到生活當中。

里長吳庭岳指出，亞東科技大學當中的USR大學社會責任實踐計畫，將學校資源有效的與在地社區做結合，尤其對於崁頂里來說，有一座寬敞且舒適的教學空間與活動場所更是一大幫助，另外這次的活動也受到里民歡迎，因此未來也會多舉辦類似的課程，不僅是提升自我專注與藝術體驗，更能夠讓生活中的壓力得到舒緩。

壓力 淡水

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