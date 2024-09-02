快訊

央行、政院請國銀高層喝三杯咖啡 結論是「這三類人」更難貸款了

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市老屋拉皮補助門檻再放寬 不限樓層最高補助800萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市有近7成房子屋齡逾30年，更新處為推老宅都更整建維護，為增添誘因，針對外牆整新拉皮改善，從原本僅補助6樓以下公寓，放寬包含7樓以上華廈、大樓皆可來申請，且考量建材成本調漲，補助金額從最高640萬元增為800萬元，並不侷限管委會來申請。圖／北市更新處提供
北市有近7成房子屋齡逾30年，更新處為推老宅都更整建維護，為增添誘因，針對外牆整新拉皮改善，從原本僅補助6樓以下公寓，放寬包含7樓以上華廈、大樓皆可來申請，且考量建材成本調漲，補助金額從最高640萬元增為800萬元，並不侷限管委會來申請。圖／北市更新處提供

北市有近7成房子屋齡逾30年，更新處為推老宅都更整建維護，為增添誘因，針對外牆整新拉皮改善，從原本僅補助6樓以下公寓，放寬包含7樓以上華廈、大樓皆可來申請，且考量建材成本調漲，補助金額從最高640萬元增為800萬元，並不侷限管委會來申請。議員提醒，政策放寬增添誘因，有助增加意願，但關鍵還是在宣傳，盼更新處應更密集走入社區舉辦說明會。

更新處過去為推動老宅整建，協助屋齡20年以上、6樓以下中低樓層建築更新增設電梯，最高補助300萬，外牆整新拉皮改善則最高補助400萬，不過先前議員指出，去年實際申請數量只有13件申請，認為市府宣傳效力不足，加上明年起8樓以上未達16層建物也必須定期公安申報，呼籲市府應重新檢討策略。

更新處表示，考量到建材和人工費用持續上漲，讓許多原本有意願進行老屋整新的社區裹足不前，為了降低民眾的負擔，針對外牆拉皮新制加碼，一般地區的建築物補助金額上限從400萬元增至500萬元，特別地區包含整宅、山限區及本次新增整建維護策略地區建築物，則由640萬元提高至800萬元，補助對象從原本只有6樓以下老宅，放寬補助7樓以上華廈、大樓，不僅可以管委會申請補助，也可由施工範圍該棟建築物所有權人選定代表人申請。

更新處表示，為提高審查效率，新制上路後將原書面審查及審查小組二階段審查程序，簡化為僅書面審查程序，盼能藉由降門檻、升誘因、簡程序三大變革，鼓勵市民自主整合辦理，傳達自助人助理念，加速推動都市更新整建及維護。

國民黨議員曾獻瑩認為，更新處新制上路後，金額和流程上變得更吸引人給予肯定，但最重要的還是要加大力度宣傳，更新處要主動進入社區舉辦說明會讓有需求的民眾知道，若只是宣布卻沒有加上宣傳作為，實際效果可能有限。

曾經參與補助計畫「北小社區」住戶洪啟洲表示，物價上漲做外牆拉皮費用並不便宜，且更新處並非全額補助，所有住戶多少都要負擔一點，但範圍越大費用就越高，若設定上限恐讓有些拉皮面積較大社區怯步，建議市府仍應給予彈性，不應設定上限。

建築 老宅 議員

延伸閱讀

輪胎變成奇禽飛鳥！鍾顯華獨鍾輪藝創作 千件作品改造社區

動物園迷航 北市文山警成功救援88歲失智老婦

因柯文哲案被約談的朱亞虎好神秘 相關會議記錄都沒有出現過

被指京華城案潛逃 邵琇珮已返國先停職？蔣萬安令政風查

相關新聞

北市老屋拉皮補助門檻再放寬 不限樓層最高補助800萬

北市有近7成房子屋齡逾30年，更新處為推老宅都更整建維護，為增添誘因，針對外牆整新拉皮改善，從原本僅補助6樓以下公寓，放...

捍衛本土植物 新北從林口開始終結外來種小花蔓澤蘭

為推廣全民防治小花蔓澤蘭，新北市政府農業局推動「小花終結者聯盟」，將於9月7日上午9時7分於林口區老公崎步道口清除小花蔓澤蘭，本次與地方聯結、招募小花終結者志工，成立清除小隊，鼓勵市民朋友以雙手清除外來入侵種植物，共同守護美麗的家園。

包種茶入蛋撻、滷味 2024新北嚴選首納茶點類

2024新北嚴選競爭激烈，今年共有逾700件作品參賽，最終有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。新北市長...

防地震影響防洪 新北全市84座抽水站完成防災演練

0403大地震後餘震不斷，新北水利局表示，為加強應對緊急災難能力，7月起至市轄84座雨水抽水站陸續辦防災演習，以湳仔溝抽...

訪美遇颱風 被問帶防颱背心出訪？蔣萬安：估海警機率低

台北市長蔣萬安9月4日至14日將首度市長身分出訪美國，不過摩羯颱風恐侵台，由於先前台中市長盧秀燕訪美曾一度為了防颱中斷行...

新北8年100所通學廊道達70所 民代盼串連更多校園站點

新北今完成第70所通學廊道，新北市長侯友宜宣誓，任期8年將完成100所，人本空間不是只有校園本身，還串連周圍學校、捷運站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。