北市老屋拉皮補助門檻再放寬 不限樓層最高補助800萬

北市有近7成房子屋齡逾30年，更新處為推老宅都更整建維護，為增添誘因，針對外牆整新拉皮改善，從原本僅補助6樓以下公寓，放寬包含7樓以上華廈、大樓皆可來申請，且考量建材成本調漲，補助金額從最高640萬元增為800萬元，並不侷限管委會來申請。議員提醒，政策放寬增添誘因，有助增加意願，但關鍵還是在宣傳，盼更新處應更密集走入社區舉辦說明會。

更新處過去為推動老宅整建，協助屋齡20年以上、6樓以下中低樓層建築更新增設電梯，最高補助300萬，外牆整新拉皮改善則最高補助400萬，不過先前議員指出，去年實際申請數量只有13件申請，認為市府宣傳效力不足，加上明年起8樓以上未達16層建物也必須定期公安申報，呼籲市府應重新檢討策略。

更新處表示，考量到建材和人工費用持續上漲，讓許多原本有意願進行老屋整新的社區裹足不前，為了降低民眾的負擔，針對外牆拉皮新制加碼，一般地區的建築物補助金額上限從400萬元增至500萬元，特別地區包含整宅、山限區及本次新增整建維護策略地區建築物，則由640萬元提高至800萬元，補助對象從原本只有6樓以下老宅，放寬補助7樓以上華廈、大樓，不僅可以管委會申請補助，也可由施工範圍該棟建築物所有權人選定代表人申請。

更新處表示，為提高審查效率，新制上路後將原書面審查及審查小組二階段審查程序，簡化為僅書面審查程序，盼能藉由降門檻、升誘因、簡程序三大變革，鼓勵市民自主整合辦理，傳達自助人助理念，加速推動都市更新整建及維護。

國民黨議員曾獻瑩認為，更新處新制上路後，金額和流程上變得更吸引人給予肯定，但最重要的還是要加大力度宣傳，更新處要主動進入社區舉辦說明會讓有需求的民眾知道，若只是宣布卻沒有加上宣傳作為，實際效果可能有限。

曾經參與補助計畫「北小社區」住戶洪啟洲表示，物價上漲做外牆拉皮費用並不便宜，且更新處並非全額補助，所有住戶多少都要負擔一點，但範圍越大費用就越高，若設定上限恐讓有些拉皮面積較大社區怯步，建議市府仍應給予彈性，不應設定上限。