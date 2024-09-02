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淡水坪頂路右轉半徑狹窄且陡坡 地方爭取改善

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區中正東路一段與坪頂路口，轉彎半徑過大，而且坡度也比較陡峭，市議員鄭宇恩會勘，將朝向坪頂路口拓寬的放式，來改善轉彎半徑。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區中正東路一段與坪頂路口，轉彎半徑過大，而且坡度也比較陡峭，市議員鄭宇恩會勘，將朝向坪頂路口拓寬的放式，來改善轉彎半徑。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中正東路一段與坪頂路口，往淡水方向，若民眾要右轉進到坪頂路，不但是轉彎半徑過大，而且坡度也比較陡峭，對於汽機車來說也較困難，因此新北市議員鄭宇恩會勘，將朝向坪頂路口拓寬的放式，來改善轉彎半徑。

竿蓁里長王信崇表示，許多車輛右轉上坡，轉彎半經都過大會行駛到中正東路內側車道影響車流。

市議員鄭宇恩表示，由於未來淡北道路開通之後，在中正東路一段來往淡水台北的坪頂路口將成為淡北道路銜接的重要路口，車流量可想而知，因此也建議可以朝向坪頂路口拓寬的放式，來改善轉彎半徑。

市議員鄭宇恩指出，無論是消防車輛或是一般民眾的汽車，要從中正東路轉上坪頂路很有難度，建議市府積極展開規畫，無論是路口拓寬、改善轉彎半徑，或是規劃坪頂路的行人通道，都能先踏出第一步展開規劃，才有機會進展到後續土地取得的洽商。

鄭宇恩指出，坪頂路口的道路改善與淡北道路工程同步來推進，而不要等問題發生再來頭痛醫頭、腳痛醫腳，讓淡北道路的周邊一起完善的提供用路人安全、便捷的回家路。

淡水 議員

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