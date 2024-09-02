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國際獅子會慨捐20萬元 讓東北角學子安心求學

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
國際獅子會300A-2區第九專區林建聰主席同近五十位獅子會獅友，到雙溪高中參訪，並聯合捐助二十萬元整支持偏鄉學校學養經費。 圖／觀天下有線電視提供
國際獅子會300A-2區第九專區林建聰主席同近五十位獅子會獅友，到雙溪高中參訪，並聯合捐助二十萬元整支持偏鄉學校學養經費。 圖／觀天下有線電視提供

為協助新北市東北角偏鄉學校弱勢孩子學習經費，國際獅子會300A-2區第九專區林建聰主席今(2)日偕同近五十位獅子會獅友一行人，上午來到新北市立雙溪高中參訪，並聯合捐助二十萬元整支持偏鄉學校學養經費，協助弱勢孩子安心求學，讓孩子在求學階段能心無旁鶩笑嘻嘻，朝夢想前進。

國際獅子會300A-2區第九專區主席林建聰表示，感謝第十七分區曾妍菁主席、十八分區崔駿武主席、劉雲芳秘書長、華山、新台北、喬芸、同心、隆山、南京、鳳德、金國等獅子會夥伴，以及泰成機械股份有限公司趙國隆董事長、林宥築女士、顏廷鵬先生等民間力量，一同協力關懷偏鄉需求，齊心投入扶助弱勢孩童行列。

本次獅友們到雙溪最重要的媒合者，就是瑞芳工業區和光工業股份有限公司董事長許吉欽，長年投入公益與慈善不遺餘力，贊助不計其數的偏鄉或家庭失能的學子，許董事長表示「多為人著想，世界就能更美好」，這次有更多「善的力量」凝聚偏鄉，相信助益偏鄉更是多多益善。

雙溪高中校長葉俊士表示，國際獅子會獅友們的溫暖與愛，對於社會的關心、弱勢的關愛，更是期待下一代不放棄每一個學習機會，有機會翻轉人生，並且感恩惜福，未來有成回饋家鄉。

偏鄉學校 獅子會

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