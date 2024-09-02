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2024仲夏深情海岸澳港LOVE遊超夯 第二梯報名秒殺

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所主辦的「2024仲夏深情海岸 澳港LOVE遊」可以搭船又可以騎乘深澳鐵道自行車，第二波120個名額一樣秒殺，顯見象鼻岩的魅力無窮。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所主辦的「2024仲夏深情海岸 澳港LOVE遊」可以搭船又可以騎乘深澳鐵道自行車，第二波120個名額一樣秒殺，顯見象鼻岩的魅力無窮。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區公所主辦的「2024仲夏深情海岸 澳港LOVE遊」第一波活動已於8/24、25圓滿完成。第二波活動將於9/14、9/15登場，今(2)日早上9:00開放網路報名，一人報名費只要400元，可以搭船又可以騎乘深澳鐵道自行車，120個名額一樣秒殺，顯見象鼻岩的魅力無窮。

去年底象鼻岩在大自然鬼斧神工下在岸邊以水豚君的樣貌重現，公所為此設置拍照腳架供民眾拍攝借位照，還特別舉辦經典的 「2024仲夏-深情海岸 澳港LOVE遊」坐船看大象遺跡活動，還有網友發現重生後的象鼻岩從海面上看更像一隻趴著的Snoopy，十分逗趣傳神。

瑞芳區區長楊勝閔表示，本活動除延續已舉辦多年的坐船看大象，還加入深具地方特色的深澳鐵道自行車，讓民眾能更深入體驗瑞芳獨特的山海河景觀，歡迎各地民眾逗陣到瑞芳吃喝玩樂。

「2024仲夏深情海岸 澳港LOVE遊」活動，早上集合後由深澳漁港登船，航程約50分鐘。下船後可自行前往深澳漁港周邊餐廳品嚐在地特色美食，吃飽喝足後休息片刻，下午再騎乘深澳鐵道自行車，遊程約30分鐘，在體驗海天一色的身心靈放鬆後賦歸。

瑞芳 自行車 象鼻岩

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