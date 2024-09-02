平溪紫東社區復育艷紅鹿子百合 邀大家來賞花

目前是「艷紅鹿子百合」花開的季節，其花色艷麗並帶有如小鹿身上斑點圖樣的紅斑而得名，是臺灣的特有物種，主要分布於新北市平溪地區，因過去棲地的破壞及人為過度採擷面臨生存危機，為守護保存這一珍貴的原鄉風景，近年來農業局及平溪紫東社區、當地居民紛紛投入艷紅鹿子百合的復育工作，今年花開期也舉行賞花活動邀民眾一起前來。

今年紫東社區與市府合作舉辦「艷百蠟藝活動」，除了可欣賞瀕危物種艷紅鹿子百合花開的美麗姿態外，活動更安排透過觀察運用植物特色，親身體驗製作艷紅鹿子百合型態蠟染。

紫東社區發展協會理事長李明宏說，這是一次不可錯過的賞花盛會，花卉愛好者們趕快安排時間，來一同感受這場視覺盛宴。紫東的峭壁精靈再現，將讓你置身於一片夢幻般的花海之中。

平溪區區長李天民說，近年來社區復育艷紅鹿子百合有成，雖然今年高溫炎熱，花況不如預期，但還是很值得欣賞，邀請民眾一起來觀賞峭壁上的精靈之美。