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捍衛本土植物 新北從林口開始終結外來種小花蔓澤蘭

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
新北市政府農業局推動「小花終結者聯盟」，將於9月7日上午9時7分於林口區老公崎步道口清除小花蔓澤蘭。 照片／新北市政府提供
新北市政府農業局推動「小花終結者聯盟」，將於9月7日上午9時7分於林口區老公崎步道口清除小花蔓澤蘭。 照片／新北市政府提供

為推廣全民防治小花蔓澤蘭，新北市政府農業局推動「小花終結者聯盟」，將於9月7日上午9時7分於林口區老公崎步道口清除小花蔓澤蘭，本次與地方聯結、招募小花終結者志工，成立清除小隊，鼓勵市民朋友以雙手清除外來入侵種植物，共同守護美麗的家園。

國際自然保護聯盟（IUCN）將小花蔓澤蘭列為世界百大外來入侵種，原產於中、南美洲，繁殖能力驚人，每平方公尺可散布17萬個種子，其蔓莖接觸土壤的每個節都可長出根及新芽，也因繁殖力強盛，且生長快速，加上被攀附的植物會造成遮光效應，導致無法行光合作用而死亡，因此被稱作「綠癌」及「生態殺手」，農業部也將其列為10大外來入侵物種，每年持續監控防治。

今年9月7日為「小花蔓澤蘭全國防治日」，新北市農業局將於當日上午9時7分在林口區老公崎步道口辦理「作伙 作伙 一起清小花」活動，邀請林口區公所、林口觀光發展協會、林口里里長、生態志工及在地里民共同參與，並廣邀各區公所、農會及志願民眾加入「小花終結者聯盟」，成立清除小隊，如有興趣加入「小花終結者聯盟團隊」個人或團體，歡迎來電洽詢（電話:02-29603456轉3122李先生），有意願參加9月7日清除活動民眾，也可自行前往現場或來電報名。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，新北市農業局從個人健康、環境健康、心靈健康及永續農業4個層次推動「農業健康市/式」政策，也致力於推廣聯合國永續發展目標(SDGs)：保育陸域生態(SDG15）及多元夥伴關係(SDG17），包含外來入侵種清除與原生物種復育，等生態保育重點工作，尤其需要社會大眾的支持，本次活動歡迎市民朋友們踴躍加入清除小隊及參加清除活動，一起保育生態永續經營與落實公民科學家精神。

聚傳媒

小花蔓澤蘭 林口

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