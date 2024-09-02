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包種茶入蛋撻、滷味 2024新北嚴選首納茶點類

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2024新北嚴選有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。記者劉懿萱／攝影
2024新北嚴選有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。記者劉懿萱／攝影

2024新北嚴選競爭激烈，今年共有逾700件作品參賽，最終有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。新北市長侯友宜今說，市府每兩年辦新北嚴選徵選，將新北美食、特色店家及商品推廣給大家，今年更結合地方農特產，新增新北茶點類別，各種創新的茶點及茶食入選。

侯友宜說，新北市具有多元的文化以及產業風貌，為推廣新北特色店家及伴手禮業者，每兩年辦新北嚴選徵選活動，今年結合地方農特產新增「新北茶點」類別，有各種創新的茶點及茶食入選；同時與新北市糕餅公會、烹飪公會合作，應用坪林文山包種茶製作特色茶點及茶食，促進地方特色商品發展，為坪林的茶產業創造商機與經濟效益。

經發局指出，今年特色商品的入圍業者多元，包括多年入圍谷芳茶業有限公司，採用三峽碧螺春綠茶開發爆米香碧螺春綠茶；從蘆洲湧蓮寺夜市發跡的沙拉王國，設計推出綜合海鮮沙拉，擄獲一票忠實粉絲。而HA SOCK襪子娃娃專賣店推出的消災解厄(鱷)平安符，以石碇吉祥物淡碇鱷發想，為石碇集順廟開發6款祈福文創商品。

在美食名店方面，入圍業者有榮獲國內外許多獎項的GINO PIZZA NAPOLETANA，、銘記越南文化美食餐廳以及馳名老店寶福飲食店；今年首度列入的新北茶點，獲獎的作品有各種創新的茶點及茶食，許多業者更是直接將包種茶元素結合於產品中，比如結合文山包種比賽茶的千層蛋撻、包種茶蜜滷味等，創新口感令人驚艷。

另外，為結合坪林在地自然景觀及特色茶點及茶食，經發局今年也規劃10月12日及13日的2場坪林小旅行，每場限量20名，每人收費200元；遊程包含專人導覽坪林茶業博物館、宗慶屋古日本文物、走逛坪林老街、特色餅乾DIY及品嘗4道特色茶點等，活動於9月5日上午10點開始在ACCUPASS平台受理報名。

今年首度列入新北茶點獎項，結合文山包種比賽茶的千層蛋撻獲獎。圖／新北經發局提供
今年首度列入新北茶點獎項，結合文山包種比賽茶的千層蛋撻獲獎。圖／新北經發局提供
2024新北嚴選有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。記者劉懿萱／攝影
2024新北嚴選有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。記者劉懿萱／攝影
2024新北嚴選競爭激烈，今年共有逾700件作品參賽，最終有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。記者劉懿萱／攝影
2024新北嚴選競爭激烈，今年共有逾700件作品參賽，最終有45項特色商品、40家美食名店及19項新北茶點獲獎。記者劉懿萱／攝影

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