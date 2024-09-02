防地震影響防洪 新北全市84座抽水站完成防災演練

0403大地震後餘震不斷，新北水利局表示，為加強應對緊急災難能力，7月起至市轄84座雨水抽水站陸續辦防災演習，以湳仔溝抽水站為首，展開緊急避難及應變演練，讓人員能掌握地震時的應變處理與災害通報機制，以維護抽水站的安全運轉，並於前天完成全市抽水站演練。

水利局說明，此次演練由專門委員黃茂松擔任指揮官分4階段，分別為事故發生與察覺、疏散與人數清查、火災發生-緊急滅火及水利建造物不定期檢查，首先模擬地震發生，請人員先依防震3要領「趴下、掩護、穩住」避難，待地震稍停後，疏散至戶外較安全地點集合，並清點人數及確認是否有同仁受傷。為因應強震可能引發的複合式災害，近年的防震演習加入了火災的模擬，更採用火盆示範，讓人員練習使用滅火器初期滅火，避免機械設備遇火，引發更大的災害。

湳仔溝抽水站站長林銘傑說，今年頻繁發生的地震讓大家都印象深刻，尤其4月3日花蓮大地震，新北市最大震度達5弱，抽水站立即啟動防災避難與疏散措施，所幸無人受傷，在地震停止後，抽水站人員依規定檢查設備，包括目視抽水站建築結構、重力閘門、引水閘門、撈汙機及貯油槽是否有裂縫或傾倒，並逐台檢視抽水機組螺絲是否維持拴緊，還有發電機、冷卻系統的訊號及感測設備等外觀狀況，確認無異狀後，再進一步開啟機器測試，得知運轉一切正常。