訪美遇颱風 被問帶防颱背心出訪？蔣萬安：估海警機率低

台北市長蔣萬安9月4日至14日將首度市長身分出訪美國，不過摩羯颱風恐侵台，由於先前台中市長盧秀燕訪美曾一度為了防颱中斷行程折返防颱。蔣萬安今也被問，是否此行訪美會帶著工作服隨行？蔣萬安說，他仍持續關注颱風的動向，出訪前會邀集市府團隊召開防颱會議，過程中也一定會密切與EOC、各局處保持聯繫，屆時有任何狀況，都會隨時來因應。

蔣萬安表示，目前掌握的颱風動態狀況，昨天晚間八點颱風在台灣東南方，朝北北西方向前進，會朝海南島方向，目前氣象署預估會發布海上颱風警報的機率偏低。

蔣萬安今天上午出席LIFT台北法國實驗教育機構中學部在永春高中開幕活動，蔣萬安說，這次的訪美規畫主要是出訪美國東岸城市，包括訪問紐約、波士頓、費城等城市，主要是進行市政參訪，實地了解城市規畫、交通建設、產業科技及訪問學者等。

蔣提到，他會到波士頓哈佛大學有一場公開演講，除了行銷台北，也希望台灣與美國之間有更緊密合作交流，也會到費城母校與青年學生座談，希望讓海外年輕學生朋友了解，台北市61成立青年局之後，積極盡量讓北市的年輕朋友有機會到海外實習，與國際接軌等。

蔣表示，青年局這段期間也非常努力，上周到韓國首爾，今年7、8月也與美國哈佛大學有實習計畫，兩位哈佛實習生到青年局七周實習，這是我們的第一步，幫助年輕朋友拓展國際交流的機會。

媒體問，訪美與青年座談，是否希望吸引更多優秀人才到台北市？蔣說，這次到美東參訪幾所大學，不管哈佛，也會到麻省理工學院參訪他們的AI人工智慧實驗室、Media lab，還有到費城參訪幾個重要學院，也與賓州大學的國際事務辦公室具體洽談一些合作計畫，最主要是要幫助台灣的年輕朋友走到國際，能夠實際拓展視野，有參與很多交流學習與實習機會。