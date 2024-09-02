新店惠國市場都更案公展 921震後活化再生

曾因921地震被市府公告為危樓的新店區惠國市場的都更案，經長期整合後，終於今天起進行公開展覽程序，後續將打造全新安全建物，藉活化再生周邊，提供市民優良購物服務。

新北市政府都市更新處發布新聞稿表示，都更案基地北臨中正路、德正路，與捷運七張站，基地面積8424.52平方公尺，目前為屋齡逾45年3層樓及2層樓建物，921地震後結構毀損，經市府公告為危樓。

更新處表示，受限於民有傳統市場法令限制，產權複雜難以整合，且容積率低於毗鄰住宅區等問題，遲遲未能重建。市府藉由專案計畫提高及加給基準容積率，且透過迅行劃定更新地區，同意比率門檻由8成降為5成等誘因，以增加地主重建意願。

更新處表示，未來將興建1幢9棟地上34層、地下5層的建築物，有效改善攤住混居環境、公安及治安等潛在危險。未來將規劃1、2樓做為店鋪及市場使用；3樓以上為集合住宅，將活絡市場營運，以提供周邊市民優良購物環境。