新北8年100所通學廊道達70所 民代盼串連更多校園站點

新北今完成第70所通學廊道，新北市長侯友宜宣誓，任期8年將完成100所，人本空間不是只有校園本身，還串連周圍學校、捷運站等。民代不分黨派也都大讚，不過也提醒，未來要有更多校園連結捷運站，也要努力協調周圍無人行道的校園。

台灣的行人地獄標籤直到現在還難以撕掉，近年來討論不斷，尤其民眾最擔心孩童通學時遭遇意外。侯友宜今赴新北高中視察通學廊道情況，展現6年完成70所的成果，並宣誓原8年80所目標要提升至100所。

侯友宜強調，通學廊道是他上任以來的重要政策，這不只是行人地獄話題開始，而是早就在做，規畫以系統化、科學化、行動化把人本環境做好，解決瓶頸路口、騎樓整平等問題；像今天不是只有新北高中的通學廊道完成，也串連起周圍五華國小、碧華國中，以及銜接環狀線Y023捷運站、和平自行車道等。

養工處長鄭立輝指出，剛完工的新北高中通學廊道，透過設施整併、車道調整及樹穴環境優化等方式，解決既有人行道淨寬不足及樹木竄根問題，使人行道符合無障礙人本環境，達到淨寬150公分標準，並結合校園及在地意象，打造特色通學廊道，不只是學生受益，所有民眾亦可共享優質通行環境。

新北高中學生分享，過去人行道太窄，再加上還有Ubike等裝置在路中，行走非常不便。新北高中家長會長林志銘也說，每到放學時間大量人潮，學生常常外溢到馬路上，險象環生，不少家長都非常擔心，如今改善總算可以讓人放心。

工務局長馮兆麟說明，通學廊道改善計畫從2019年至2023年已完成63所學校，今年已完成三重區新北高中、明志國中、修德國小、鶯歌區鳳鳴國中、樹林區大同國小、板橋重慶國小、淡水區天生國小等7所學校，6年來已完成70所學校，總經費約12.83億元；其中30案爭取獲得中央前瞻計畫及校園周邊改善計畫補助約5億元，改善總長度達32.55公里，改善面積7萬7469平方公尺，每天受惠師生將近13萬人。