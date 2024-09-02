侯友宜小內閣異動 3局長今上任高呼「作夥拚」

新北市長侯友宜小內閣人事異動，新任經發局盛筱蓉、農業局長諶錫輝、工務局馮兆麟今走馬上任，副市長劉和然、陳純敬分別主持監交典禮，勉勵新任主管帶領同仁「作夥拚」，為新北404萬市民提供最有溫度的服務。

劉和然今天上午主持經發局、農業局長宣誓就職典禮，除了親友團來助陣，許多企業、商圈、公有市場自治會及夜市自治會代表也蒞臨觀禮，場面盛大。

劉和然說，新北是全國第一的工商大城，更是全台最重要的產業發展基地，經濟發展與產業創新是市府推動的首要目標。侯市長對小內閣用人選才，以「內升為主、外補為輔」，希望能激勵市府團隊士氣，讓人才能發揮所長，推動團隊不斷精進向前。

盛筱蓉的母親、丈夫今出席就職典禮，盛提到，要接下經發局長這一重責大任，內心一度忐忑不安，新北是全國工商業重鎮，擁有成熟的產業聚落和多元的特色商圈及市集，未來會全力以赴，創造友善投資環境、扶植企業雙軸轉型發展、打造地方特色商圈及市集，為新北產業注入新量能，帶領企業不斷前行，共創商機及活絡庶民經濟。

盛筱蓉畢業於逢甲大學建築學系，之後取得政治大學行管碩士學位，有建築師證照及開業經驗。擔任過工務局建照科長、都市更新處總工程司、市場處處長及經發局副局長，兼具工程背景、都市計畫及經濟領域專長。

除了經發局，農業局業務也是重中之重，劉和然說，感謝前農業局長李玟任內推動「農業健康市／式」，打造萬金杜鵑品牌獲世界5大設計獎、建構全國金牌農村、來新北玩公園改造逾200座，同時也翻轉22處漁港，新北市農漁業、動物保護、生態永續在全國及國際評比中屢獲佳績。

新任農業局長諶錫輝是世新大學行政管理學系博士，曾任水利局副局長、農業局副局長，李玟6月底離開市府團隊後，諶持續代理局長至今。諶錫輝說，接下來會持續推動韌性農業與淨零碳排，結合政府與民間力量，推動地方特色產業，與同仁合作努力打造農業健康城市。

諶錫輝也說，健康、智慧、韌性、永續是農業趨勢，成功關鍵就在人的連結、合作與信任，侯市府小內閣的通關密碼就是「作伙來打拚」，諶也對台下同仁及來賓說「各位朋友及同仁，就是您們，一個都不能少」。