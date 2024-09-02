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下個未爆彈？第一魚果才評估續蓋 蔣萬安：若違法就法辦
民眾黨主席柯文哲因京華城案遭檢方約談調查，最終無保請回。不過柯涉及的新五大案中，外界認為，北市第一魚果市場改建工程可能會是下一個未爆彈，台北市長蔣萬安今表示，第一魚果市場改建這個案子，之前議會也很關注，一切都要本於事實，如果發現有違法，絕對是依法辦理。
議員簡舒培等人質疑，第一魚果工程的減項發包，恐涉嫌圖利威京集團子公司中華工程50億。蔣今上午出席LIFT台北法國實驗教育機構中學部在永春高中開幕活動受訪，對於第一魚果市場改建案，媒體也問蔣萬安，先前議會針對第一魚果市場改建案下附帶決議，要求評估不續蓋的可行性進度？
蔣萬安說，議會當時確實有附帶決議，希望市府做出六樓以上批發市場設施有不續建的可行性評估，產業局也已經完成報告，已經回覆議會，報告結果是請專案人士做各項評估，目前的建議是續建。至於目前第一魚果案，如果發現有違法，絕對是依法辦理。
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